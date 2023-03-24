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不對勁…北京豪客花400萬買光兩家店金條 店員報警逮人

中國新聞組／北京24日電
嫌犯洗錢，花400萬元買光兩家金店金條。（視頻截圖）
嫌犯洗錢，花400萬元買光兩家金店金條。（視頻截圖）

北京朝陽區日前兩家金店來了一名「神祕豪客」，一出手就是400萬，一天內光顧金店十多次，把兩家金店的所有金條都買走了。店員覺得不對勁報警，警方查出這名豪客其實拿詐騙來的贓款買黃金，準備移外地銷售洗錢。

據每日經濟新聞報導，這名神祕男子出手闊綽，簡單詢問黃金的重量和價格後，挑選幾件克數最重的黃金，直接刷卡付錢；買黃金如「買白菜」，這讓店員感到不對勁，趕緊將情況反映給派出所。民警趕來後控制這名王姓男子。在他的背包起獲大量現金和黃金。

據報導，民警調查發現，王姓嫌犯卡裡的數百萬元錢款都是電信詐騙嫌疑人騙來的贓款，王嫌受上線遠程指揮，用他人銀行卡，多次購買大量黃金，準備轉移外地銷售贓物。

當天，王嫌刷卡400萬元，購買8公斤黃金，還沒來得及出手，就被民警攔下來。民警表示，買金條是規避公安機關打擊的新手段，買金條之後到黑市，或採取其他手段再兌換成現金。

據民警介紹，現在的詐騙分子轉移不法資金越來越困難，因黃金價格高比較容易出手，於是就有人打起了黃金洗錢的主意。

王嫌因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益罪被警方刑事拘留，店員因為機智勇敢、沉著冷靜、及時報警為破獲案件，南湖派出所表彰金店店員，並向她頒發了獎金。該消息也引發網友熱議。

神秘豪客花400萬買光北京這兩家金店的金條。（視頻截圖）
神秘豪客花400萬買光北京這兩家金店的金條。（視頻截圖）

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