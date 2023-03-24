避風頭…中國發展高層論壇 今年僅少數美國公司參加

圖為2021年3月21日，中國發展高層論壇2021年年會開幕式現場。 （新華社資料照片）

本周末中國將在北京 舉行一次備受矚目的企業峰會，向世界展示經濟情況已有序恢復。不過與會者名單中美國公司高管並不多。經中國美國商會調查，在華經商美國公司意願比以往消極。

據彭博社報導，為期三天的「中國發展高層論壇」星期六（3月25日）將在北京召開。論壇主辦方稱，已有來自金融、能源、生物製藥和消費品等行業的100名外國代表報名參加。這是該論壇自2019年新冠疫情以來第一次恢復線下舉辦。

據彭博社看到的與會者初步名單，蘋果公司（Apple Inc.）的庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）的博爾拉（Albert Bourla）等公司領導人計畫將親自出席，但大部分確認出席的公司不是美國公司。

一位知悉高管想法的駐北京的公司高管說，雖然過去幾屆美國公司可能也不是陣容最大的一支，但今年的陣容表明，美國公司希望對企業在中國的活動保持低調，因為擔心會引起美國方面不必要的關注。

至少三位知情人士透露，具體來說，公司不希望成為美國聯邦眾院 新成立的中共特別委員會的目標。該委員會由共和黨威斯康辛州聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher）擔任主席。由於未獲授權公開置評，這些人士要求匿名。

其中一位知情人士稱，中國國家主席習近平本周訪問莫斯科受到俄羅斯總統普亭 的熱情接待，也使中美國公司高管擔憂。普亭剛剛被國際刑事法院指控犯有戰爭罪。

上海美國商會主席譚森說：「對於企業而言，應對國內外消費者和利益相關者的期望越來越具有挑戰性，在某些情況下，這可能會影響此時訪問中國的決定。」

組織方的宣傳材料裡也沒有很多美國公司代表。該論壇發布了15位大型企業高管表達樂觀信息的視頻，例如必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、匯豐（HSBC）、渣打（Standard Chartered）和雀巢（Nestle）等，截至周四，波士頓諮詢公司（Boston Consulting）是其中唯一一家美國公司。

與會者初步名單上的其他美國公司高管包括橋水（Bridgewater）創始人達利歐（Ray Dalio）、景順（Invesco）的總裁弗拉納根（Martin L. Flanagan）和黑石（Blackstone）首席執行官蘇世民（Stephen Schwarzman）。

論壇的其他與會者說，一些美國公司在避免讓其知名首席執行官出席，而是派遣級別較低的高管出席。總部位於北京的政策研究機構全球化智庫創始人王輝耀說，他的機構將在論壇間隙與幾家公司代表會面，包括至少一名特斯拉（Tesla）的代表。