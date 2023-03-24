避風頭…中國發展高層論壇 今年僅少數美國公司參加
本周末中國將在北京舉行一次備受矚目的企業峰會，向世界展示經濟情況已有序恢復。不過與會者名單中美國公司高管並不多。經中國美國商會調查，在華經商美國公司意願比以往消極。
據彭博社報導，為期三天的「中國發展高層論壇」星期六（3月25日）將在北京召開。論壇主辦方稱，已有來自金融、能源、生物製藥和消費品等行業的100名外國代表報名參加。這是該論壇自2019年新冠疫情以來第一次恢復線下舉辦。
據彭博社看到的與會者初步名單，蘋果公司（Apple Inc.）的庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）的博爾拉（Albert Bourla）等公司領導人計畫將親自出席，但大部分確認出席的公司不是美國公司。
一位知悉高管想法的駐北京的公司高管說，雖然過去幾屆美國公司可能也不是陣容最大的一支，但今年的陣容表明，美國公司希望對企業在中國的活動保持低調，因為擔心會引起美國方面不必要的關注。
至少三位知情人士透露，具體來說，公司不希望成為美國聯邦眾院新成立的中共特別委員會的目標。該委員會由共和黨威斯康辛州聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher）擔任主席。由於未獲授權公開置評，這些人士要求匿名。
其中一位知情人士稱，中國國家主席習近平本周訪問莫斯科受到俄羅斯總統普亭的熱情接待，也使中美國公司高管擔憂。普亭剛剛被國際刑事法院指控犯有戰爭罪。
上海美國商會主席譚森說：「對於企業而言，應對國內外消費者和利益相關者的期望越來越具有挑戰性，在某些情況下，這可能會影響此時訪問中國的決定。」
組織方的宣傳材料裡也沒有很多美國公司代表。該論壇發布了15位大型企業高管表達樂觀信息的視頻，例如必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、匯豐（HSBC）、渣打（Standard Chartered）和雀巢（Nestle）等，截至周四，波士頓諮詢公司（Boston Consulting）是其中唯一一家美國公司。
與會者初步名單上的其他美國公司高管包括橋水（Bridgewater）創始人達利歐（Ray Dalio）、景順（Invesco）的總裁弗拉納根（Martin L. Flanagan）和黑石（Blackstone）首席執行官蘇世民（Stephen Schwarzman）。
論壇的其他與會者說，一些美國公司在避免讓其知名首席執行官出席，而是派遣級別較低的高管出席。總部位於北京的政策研究機構全球化智庫創始人王輝耀說，他的機構將在論壇間隙與幾家公司代表會面，包括至少一名特斯拉（Tesla）的代表。
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