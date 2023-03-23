10億美元級富豪 中國969位全球居冠

農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯胡潤中國首富寶座。（取材自微博照片）

胡潤研究院23日發布「2023胡潤全球富豪榜」精品之王法國LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）首次登頂，財富為1.35兆人民幣（約2077億美元）；電動車品牌特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk） 退居第二，財富1兆人民幣（約1538億美元），比去年減少3200億元；法國精品品牌愛馬仕（Hermès）的普耶奇家族（Puech）則以9000億人民幣（約1384億美元）身家排名第三。

榜單顯示，全球10億美元企業家人數比去年減少269位，是歷年來減幅最大一次。中國雖減少164位，仍以969位10億美元企業家領跑全球。其中全球前十名富豪總財富為1.2兆美元，較去年減少1330億美元，其中六位來自美國，三位來自法國，一位來自印度。今年前十大富豪有二位新面孔，分別是美國數據庫軟體公司甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）和法國化妝品牌歐萊雅的梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），他們擠掉Alphabet聯合創始人佩奇和布林（Sergey Brin）。

相較去年，身價10億美元企業家數量減少8％，共3112位；他們總財富下降10％，為人民幣92兆元。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，今年落榜人數是歷年來最多的一次，新面孔是歷年來最少的一次。受到升息、美元升值等驅動科技泡沫破裂以及俄烏局勢持續影響，共同衝擊全球股市，造成全球「10億美元企業家」人數下降。

此外，亞洲富豪人數多，但歐美富豪財富多。今年富豪榜的亞洲人口占全球57%，新面孔占全球59%，10億美元企業家人數占全球49%，總財富占全球39%。

在中國部分，飲料品牌農夫山泉 創始人鍾睒睒 蟬聯中國首富，全球排名第15，不過比上一年財富下降4%；阿里巴巴集團創始人馬雲 仍進榜前十大富豪，不過，財富輸給後起之秀拼多多創始人黃崢。

胡潤富豪榜中國上榜企業家總財富22兆人民幣，較去年下降15%。而富豪前十分別是飲料品牌農夫山泉創始人鍾睒睒、網路企業騰訊總裁馬化騰、網路企業字節跳動創始人張一鳴、動力電池廠寧德時代董事長曾毓群、電商平台拼多多創始人黃崢、香港長實集團李嘉誠家族、網路企業董事會主席丁磊、電器品牌「美的」何享健家族、網路企業阿里巴巴集團創始人之一馬雲家族、生豬養殖企業牧原集團秦英林、錢瑛夫婦。