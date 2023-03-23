「泰」貴又不安全？ 中國網紅傳遊男模餐廳失聯？泰總理下令澄清

網上流傳的泰國男模餐廳照片。(取材自藍鯨財經)

中國重開國門之後，泰國 成為中國民眾境外旅遊熱門地點，但近日傳出多名中國知名博主前往一間男模餐廳打卡後斷更、失聯，「該店賣人交易」傳言甚囂塵上；早前還發生泰國警察 涉綁架華人 事件，讓中國民眾擔憂泰國的旅遊安全。泰國總理帕拉育擔心恐慌氛圍影響中遊客赴泰意願，下令相關部會全力闢謠，澄清「遊泰不安全」傳言。

據泰國世界日報報導，泰國旅遊局預計2023年第一季度將有40萬中國遊客進入泰國，第二季度還會持續增長。但近日，有關赴泰旅遊的安全性引發質疑，多個中國網紅博主赴泰後失聯的消息頻頻登上微博熱搜。

紅星新聞報導，其中最火爆的就是一間泰國男模餐廳，不少知名視頻博主都曾前往該店打卡。但近日網上卻流傳「該店疑有賣人交易」說法，甚至有網民表示多個國內網紅在打卡該店後斷更、失聯。包括遊戲女主持播「Miss」、抖音博主「美七777」、有千萬粉絲的「彭十六elf」等都因赴泰後10餘天等長時間未更新，且最後一個視頻多是在泰國某男模餐廳。

幸好上述「被傳失聯」的部分網紅博主近日更新「報平安」視頻，「美七777」22日發布視頻稱，目前在新加坡中山公園的戴斯酒店「非常安全」；「彭十六elf」23日發布視頻稱「人在國內，斷更是因為在調整視頻內容」，赴泰旅遊沒有遇過安全問題，也沒有去過男模餐廳等。

目前，諸多「被失聯」的網紅博主們多已報平安，泰國國家旅遊局成都辦事處相關工作人員也回應稱，網路流傳的所謂「泰國男模餐廳『噶腰子』」等說法皆為謠言。泰國駐華大使館已發布相關通告澄清誤解，請中國遊客放心，泰國將全力維護並保障中國遊客的旅遊質量與安全。

不過，泰國21日發生4名警察涉嫌綁架一名中國男子並勒索100萬泰銖（約合人民幣20萬元）事件，目前逮獲3名涉案警察，這起事件同樣引發中國民眾對泰國旅遊安全的擔憂。