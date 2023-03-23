當選中國國務院總理後 李強首赴湖南考察

中國國務院總理李強（右2）在株洲硬質合金集團調研。（新華社）

中國國務院 總理李強 21日至22日在湖南考察並主持召開先進製造業發展座談會時強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大力發展先進製造業，推進高階製造，加快建設現代化產業體系。這是李強3月11日當選國務院總理後的首次到地方視察。

中國央廣網報導，李強在長沙市考察長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工、藍思科技等企業。

李強指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，積極營造尊重企業家、鼓勵創業創新創造的濃厚氛圍，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。

李強表示，要下功夫拉長長板（長處）、鍛造新板、補齊短板（缺點），在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，加快建構一批新的增長引擎。

在先進製造業發展座談會上，與會的八家企業負責人談了情況和建議。李強指出，實體經濟特別是製造業是中國經濟的根基所在，隨著國內外形勢發生複雜深刻變化，製造業發展面臨一個重要關口。

「中國堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大」，李強表示，要緊緊圍繞製造業高端化、智能化、綠色化發展，加強戰略統籌謀劃，推進高水平科技自立自強，推動傳統製造業改造升級和戰略性新興產業培育發展。

李強還指出，堅持優化布局、集群發展，加快中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。

此外，要營造市場化、法治化、國際化營商環境，強化支持先進製造業的政策導向，引導更多資源要素向先進製造業流動，形成有利於先進製造業發展的良好生態。

李強並肯定湖南經濟社會發展成就，希望湖南加 快打造國家重要先進製造業、具有核心競爭力的科技創新、內陸地區改革開放的高地。