中國批准首款國產mRNA新冠疫苗 納入緊急使用

中國石藥集團22日公告，新冠病毒mRNA疫苗SYS6006在中國納入緊急使用。(取材自財新網)

中國石藥集團22日公告，新冠病毒mRNA疫苗 SYS6006在中國納入緊急使用，這是中國批准緊急使用的首個mRNA疫苗，透過超過5500人的臨床研究證明了其安全性，不良事件發生率較低、較輕，在老年人群中具有更好的風險獲益比。

中通社報導，SYS6006為石藥集團自主研發、涵蓋奧密克戎BA.5突變株核心突變位點的mRNA疫苗，於去年4月獲得國家藥監局的應急批准進行臨床試驗，目前已在中國完成I、II期和序貫加強免疫臨床研究，通過超過5500人的臨床研究結果證明了其安全性、免疫原性和保護效力。

公告稱，SYS6006的各種不良事件發生率較低且程度較輕，主要不良事件為發熱、注射部位疼痛，且主要為1、2級。相比於成年組，老年組的不良事件發生率及嚴重程度大幅降低，在老年人群中具有更好的風險獲益比。加強接種1劑SYS6006後，14天的針對奧密克戎BA.5中和抗體的幾何平均滴度（GMT）為236，是加強接種前的83倍。

在石藥集團SYS6006獲批緊急使用前，全球已上市了五款新冠mRNA疫苗。截至目前，加上石藥集團SYS6006在內，共有14款新冠疫苗（涵蓋不同技術路線）獲批附條件上市或獲准緊急使用，上一次的獲批時間是在去年12月，彼時有三款重組 新冠疫苗以及一款鼻噴新冠疫苗獲批緊急使用。