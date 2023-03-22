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矽谷銀行瑞信爆雷 華人資金湧香港？業界：博主帶風向

中央社／台北22日電

中國網路近來瘋傳，矽谷銀行及瑞士信貸爆雷後，瑞士及美國各銀行華人儲戶恐有2400億美元資金，轉往以香港為首選的地點。但香港官方並未發現異常，金融業者也表示「沒感覺特別多」。

一名熟悉海外華人財務操作的專業人士向中央社記者表示，如果真有這麼大的資金流動，不要說流動，只要有跡象，歐美的專業財經媒體早就大肆報導了，怎麼會由中國的網路博主來披露？因此，不排除是這些博主為博取點閱率而誇大的「帶風向」手法。

這名專業人士反問，以香港目前的環境及氛圍，大筆財富存在瑞士及美國的華人，如果真想轉移財產，會把如今的香港列為轉移的首選嗎？

證券時報報導，針對近來是否真有大量資金流入，香港金管局表示，香港作為國際金融中心「經常處理不同商業活動所引申的資金流入和流出」。金管局會與金融業界和其他持份者保持緊密聯繫，推動香港金融市場持續發展。

第一財經報導，針對近來是否真有如網傳2400億美元（近2兆港元）規模的大量資金轉入香港，據香港渣打銀行、匯豐銀行的兩名客戶經理表示，「暫時沒感覺特別多」。

報導分析，如果1個月內真有相近規模的資金湧入香港，肯定會拉低拆息利率及推高港元匯率。但目前港幣拆息仍達3至4厘的高水準，而匯率仍接近7.85元兌1美元的低水準，並沒有1個月內如此規模資金湧入的跡象。

近來中國網路傳言，矽谷銀行、瑞士信貸爆雷後，引發了「美國、歐洲的華人資產大搬家」。未來一段時間，美國將有超過760億美元、瑞士將有超1600億美元的華人資產逐步轉入香港、新加坡、加拿大等地，其中香港是首選。

消息還聲稱，由於「近期業務太繁忙」，香港已有銀行員工反映被取消休假，周六、日也上班。而匯豐銀行更更宣布25日起試辦每周7天都營業。

但綜合港媒報導，匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，香港與中國疫情後全面通關，2月現場辦理業務的非港人日均人數，較1月大增逾一倍，主要受「內地客戶」帶動。有鑑於周末是海外及中國旅客入境高峰期，所以選擇3家分行試辦7天營業。

香港 華人 矽谷銀行

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