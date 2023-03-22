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蔡英文授勳歐布萊恩 北京：給鼓吹毀台的人授勳是賣台

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人汪文斌22日指出，給鼓吹毀台的人授勳是賣台。（圖／取自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌22日指出，給鼓吹毀台的人授勳是賣台。（圖／取自中國外交部官網）

蔡英文總統日前授勳予白宮國家安全顧問歐布萊恩，表彰他對台美兩國關係與安全的貢獻。對此中國外交部強調，歐布萊恩不久前還表示寧可摧毀台積電也不願讓其落到中國手中，批評民進黨當局「給這種鼓吹『毀台』計畫的人授勳，只能表明他們嘴上說的『愛台』是假，賣台才是真」。

歐布萊恩（Robert O'Brien）21日獲蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，強調歐布萊恩過去領導白宮國安會，成功推動閣員訪台、「六項保證」解密以及深化台美經貿合作等政策，為提升台美關係創下重要的里程碑。

對於此次授勳案，中國外交部發言人汪文斌22日在記者會上表示，「如果我沒有記錯的話，這位美國白宮前高官不久前還聲稱，美國寧可摧毀包括台積電在內的台灣半導體工廠，也不會讓這些工廠落到中國手中」。

汪文斌批評道，「民進黨當局給這種鼓吹『毀台』計畫的人授勳，只能表明他們嘴上說的『愛台』是假，賣台才是真」。

對於美國商務部21日對「晶片法案」發布的「護欄」規定指，獲得補貼的企業在今後10年在包括中國在內的部分國家進行擴大半導體產能等重大交易時，需全額退還補貼。汪文斌則強調，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑。

汪文斌指出，「遏制打壓阻擋不了中國發展的步伐，只會增強中國實現高水平科技自立自強的決心和能力。為維護一己霸權之私綁架國際正常經貿科技合作終將作繭自縛」。

此前據美媒Semafor報導，歐布萊恩在智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，美國和盟國絕不會讓台灣半導體工廠落入中國之手，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。但他近日接受中央社專訪時又強調，「除了習近平與中共，沒有人想毀掉台灣或入侵台灣」。

白宮 台積電 蔡英文

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