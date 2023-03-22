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林毅夫：今年中國經濟增速將破6%、2025年成高收入國家

大陸中心／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫樂觀預期，今年中國經濟增速將突破6%，並在2025年成為高收入國家。圖為北京CBD一處興建中的商辦大樓。（美聯社）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫樂觀預期，今年中國經濟增速將突破6%，並在2025年成為高收入國家。圖為北京CBD一處興建中的商辦大樓。（美聯社）

據中新社報導，來自台灣的北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫樂觀預期，如果沒有「黑天鵝事件」發生，今年中國經濟成長率很可能達到6%或以上，並在2025年成為高收入國家。

今年中國的政府工作報告將2023年中國GDP增速目標設定在「5%左右」。周三在北京大學國家發展研究院舉辦的「中國經濟前景暨2023年兩會解讀報告會」上，林毅夫稱，他認為，5%左右的GDP增長目標是比較保守的。 　　

他表示，未來中國經濟增長仍有三大潛力。一是創新。目前中國總體還處於追趕階段，有「後來者優勢」。歷史上，德國日本、韓國等國家在追趕階段的許多年內，平均每年人均GDP增長8%以上。這也是中國的潛力之所在。 　　

二是「換道超車」優勢。在新經濟領域，中國和發達國家站在同一起跑線上。中國國內市場大、人力資本多、產業配套齊全，具有當年德國、日本、韓國沒有的「換道超車」機會。 　　

三是隨著受教育程度的提高，中國的人口質量紅利仍然巨大，可以克服數量的限制。 　　

林毅夫認為，如果把這些優勢都用起來，中國在2035年之前每年還有8%左右的增長潛力。他並補充稱，今年中國還有經濟反彈的優勢。去年受疫情衝擊，中國經濟增速降至3%，「遠低於中國的增長潛力」，今年會有更大的反彈動力。

中國多個省份已將今年GDP增長目標定在6%以上，林毅夫認為，除非有「黑天鵝」等突發事件擾動，否則今年中國經濟增長很可能在6%左右，甚至高於6%。 　　

在回答中新社記者提問時，林毅夫表示，他依然認為，到2025年中國就會成為高收入國家。他指出，2022年，中國人均GDP按年平均匯率折算已達1萬2,741美元。世界銀行去年最新劃定的「高收入」門檻是1萬3,205美元。中國距離高收入國家門檻已經很近了。 　　

林毅夫說，「如果今年中國能實現6%的增長，明年在6%左右，我相信2025年中國肯定能夠跨過高收入國家的門檻，變成一個高收入國家，這將是人類歷史的一個里程碑」。

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