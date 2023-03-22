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恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」 香港突撤映 原因是…

香港特派員李春／香港即時報導
電影《小熊維尼：血與蜜》即將在香港上映前突然傳出取消放映。（美聯社）
電影《小熊維尼：血與蜜》即將在香港上映前突然傳出取消放映。（美聯社）

原定23日在香港上映的電影《小熊維尼：血與蜜》，發行商突然宣布取消放映，香港及澳門的院線22日起已全面停止預售該片門票。港府主管局長楊潤雄稱，這屬發行商自行決定。

《小熊維尼：血與蜜》是英國恐怖電影，原定23日在香港多間影院上映，香港發行商22日透過社交平台宣布，取消這部電影在香港及澳門地區上映。發行商「VII Pillars Entertainment」在社交平台公布消息時，未有交代原因。在回覆查詢時說，是接獲戲院通知，無法如期上映，但不知原因。有關戲院暫時未有回應。

香港電影、報刊及物品管理辦事處說，已向有關影片申請人發出核准證明書，香港戲院安排上映純屬商業決定，辦事處不作評論。

港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應說，相關電影已通過電檢，他看新聞才知道發行商決定暫不播放，那是由發行商自行決定。

這部電影的導演Rhys Frake-Waterfield回覆香港傳媒查詢時表示失望，他估計取消放映涉政治原因，指香港30間戲院原定的映期「全部神秘取消」，是「太巧合」，他不太相信取消放映是涉「技術原因」，認為電影已在多國上映，並無問題，估計未能在香港上映涉及政治原因，又對香港觀眾未能看到電影感到失望。

《小熊維尼：血與蜜》是英國獨立電影，主角原型是卡通人物小熊維尼，香港評定電影為第III級，只准18歲或以上人士觀看。這部電影早已在香港展開宣傳，又已在香港海運戲院展開傳媒優先場放映。電影社交平台moviematic 21日宣布在香港又一城戲院的包場因「技術原因」無法舉行。

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