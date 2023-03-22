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「關鍵時刻」TikTok執行長赴國會作證 號召用戶發聲支持

記者葉文義／即時報導
中國短影音平台抖音國際版TikTok執行長周受資在赴美國會作證前表示，一些美國政客已經提出要封禁TikTok，這會讓TikTok遠離1.5億用戶，TikTok正面臨「關鍵時刻」。（路透）
中國短影音平台抖音國際版TikTok執行長周受資在赴美國會作證前表示，一些美國政客已經提出要封禁TikTok，這會讓TikTok遠離1.5億用戶，TikTok正面臨「關鍵時刻」。（路透）

中國短影音平台抖音國際版TikTok執行長周受資在赴美國會作證前表示，TikTok美國月活躍用戶已經超過了1.5億，但一些美國政客已經提出要封禁TikTok，這會讓TikTok遠離1.5億用戶，TikTok正面臨「關鍵時刻」。

美東時間22日上午10時，周受資將在美國國會眾議院能源和商業委員會作證，回答議員們對於TikTok數據安全的關切。周受資提前發布的書面證詞中稱，封禁不是解決問題的唯一選擇。

路透報導，據眾議院能源及商業委員會21日公布的證詞，周受資指出，中國政府從未有要求分享數據。他強調，即使有，TikTok也不會答應。TikTok母公司字節跳動不由任何政府或國家實體所有或控制。

周受資概述TikTok的15億美元安全方案「德克薩斯項目」，透過將美國數據存儲在甲骨文公司擁有的伺服器上來保護美國用戶，允許對TikTok的推薦演算法進行審計，並為其敏感的美國業務設置一個獨立的三人監督董事會。

他還表示，在去年開始將數據交給甲骨文ORCL.N Cloud之後，已在本月開始刪除新加坡和維吉尼亞資料中心的數據，預計今年晚些時候完成。

他提到，字節跳動60％的股份由全球機構投資者所有，包括貝萊德（BlackRock）、紅杉資本和泛大西洋投資集團（General Alantic）；40％股份分別由創始人和所有員工各20％持有，其中員工包括成千上萬美國人。

周受資還號召TikTok使用者在該影音下方留言，告訴美國立法者他們喜愛這款應用程式的原因，該則影音的播放量已超過350萬人次。

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