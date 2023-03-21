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中俄聯合聲明 將在8重點方向展開雙邊經濟合作

記者葉文義／即時報導
當地時間3月21日下午，中國國家主席習近平在莫斯科同俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)
當地時間3月21日下午，中國國家主席習近平在莫斯科同俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)

新華社報導，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭在莫斯科會談，兩國元首就中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展，和雙邊務實合作重要問題交換意見，發布關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明，雙方將在八個重點方向展開雙邊經濟合作：

一、擴大貿易規模，優化貿易結構，發展電子商務及其他創新合作模式。穩步推動雙邊投資合作高品質發展，深化數字經濟、綠色可持續發展領域合作，營造良好營商環境，相互提升貿易投資便利化水準。

二、大力發展互聯互通物流體系。保障兩國貨物和人員通過鐵路、公路、航空、河運和海運等交通方式雙向便捷往來。本著互利精神釋放兩國過境運輸潛能，優先解決瓶頸，分步驟分階段完善中俄邊境基礎設施特別是重點口岸建設，提升通關和查驗效率。

三、提升金融合作水準。在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求穩步提升本幣結算比重。繼續就支付領域創新與現代化改造等交流經驗。加強金融市場合作，支持兩國評級機構和保險公司在現有監管法規框架內開展合作。

四、鞏固全方位能源合作夥伴關係。加強能源重點領域長期合作，推動實施戰略合作專案，拓展合作形式，加強能源技術、設備等領域合作，共同維護兩國和全球能源安全，促進全球能源轉型。

五、加強協調，在市場化原則基礎上發展冶金、化肥、化工產品等大宗商品及礦產資源領域長期互惠供應合作。加強兩國境內資源深加工產能建設互利合作。

六、促進技術及創新領域的交流和高品質合作，保障兩國技術的高水準發展。

七、推動工業合作提質升級。在對接行業標準和技術要求基礎上，打造由兩國本土工業企業參與的新產業鏈，提升附加值。

八、切實提升農業合作水準，保障兩國糧食安全。深化農產品貿易合作，在確保安全基礎上穩步擴大農產品相互准入，拓展農業領域投資合作。

聲明指出，雙方將繼續深化人文領域合作，進一步拓展教育、科技、文化、旅遊、體育、衛生及其他領域交流。深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，提高實效，發展中俄東北遠東地區互利合作。

兩國元首請兩國政府，根據這些重點方向為指引，加強相互協作，推動兩國合作，起草制定相關規畫，並在中俄總理第二十八次定期會晤框架下，審議有關執行情況。

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