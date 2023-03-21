中國援建孟加拉海軍潛艇基地啟用 一帶一路戰略奏效

孟加拉20日舉行新建海軍潛艇基地入列儀式，該海軍基地由中國援建。圖為孟加拉海軍人員與中國駐孟大使館人員合影。（觀察者網）

中國駐孟加拉大使館微信 公眾號21日公布，中國為孟加拉國援建的海軍潛艇基地於20日舉行盛大入列（服役）儀式。多年來，中國不僅援建孟加拉海軍基地，還輸多各型水面及水下艦艇給孟加拉。

大使館指出，孟加拉國20日為海軍潛艇基地舉行盛大入列儀式，孟海軍參謀長沙辛上將主持。孟加拉總理哈西娜以視頻方式出席，為基地揭幕並致辭，中國駐孟大使姚文應邀觀禮。

哈西娜總理在致辭中表示，該基地入列開啟了孟軍事史的輝煌新篇章，將進一步強化孟維護國家主權和安全的能力，有助於釋放孟藍色經濟發展潛力。哈西娜總理感謝中方為基地建設作出的貢獻，並對孟中關係發展表示充分肯定。

該基地由中國援建，是孟加拉首個現代化潛艇基地，可同時靠泊6艘潛艇和8艘水面艦艇。

另據觀察者網報導，孟加拉海軍潛艇基地不僅由中國建造，孟加拉多年來還頻繁引進中國製的海軍艦艇，包括2014年1月從中國引進兩艘053H2型導彈護衛艦；2015年底，引進由中船重工武船製造的兩艘C13B型輕型護衛艦；2016年11月再引進兩艘035G 型潛艇，使孟加拉海軍首次有了水下戰鬥力；另於同年12月底，由中國協助其國內建造的最大國產戰鬥艦艇─大型導彈巡邏艇P814艇（LPC）順利下水。顯見中國近年的「一帶一路」戰略已成功進入南亞。

孟加拉購買的中國兩艘035G明級潛艇，讓當時的孟加拉海軍參謀長哈邁德十分感謝表示，潛艦的加入將使孟加拉海軍具備空中、水面與水下的3D立體作戰能力。

中國多年前開始援建孟加拉潛艇基地，媒體曾報導中國有「珍珠鏈」戰略，指中國將利用緬甸的皎漂港、孟加拉的吉大港、巴基斯坦的瓜德爾港、斯里蘭卡的漢班托特港連成一氣，構成戰略防線。