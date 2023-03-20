我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時分析：為何中俄關係較以往更加密切

曼哈頓將徵收堵車費 新澤西州長、華人抨擊不公

東航墜機滿1年官方通報：事故極為罕見

中央社上海20日電
圖為中國東方航空去年3月21日失事現場早前搜救情況。（新華社）
圖為中國東方航空去年3月21日失事現場早前搜救情況。（新華社）

中國東方航空MU5735班機失事1周年前夕，官方今晚發布調查通報，指1年來進行現場勘查、資料檢查、人員訪談與實驗分析，但事故「非常複雜、極為罕見」，目前調查持續深入進行。

東方航空MU5735航班於2022年3月21日由昆明飛往廣州，飛機在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

墜機事故屆滿1年之際，中國民航局在網站上發布最新的飛行事故調查進展情況通報，向外界說明調查進度，並表示相關調查仍在持續。

根據這份通報，過去1年來，負責調查工作的技術調查組對飛機殘骸進行詳細檢查，確定墜地前飛機關鍵操縱零件可能的運行狀態，對100餘件重要殘骸進行實驗並分析損壞原因

除了調查零件等硬體設備外，也調查了機組員的資質能力、航班運行、飛機適航維修、航空公司組織管理等情況；另對空中交通管制服務，機場地面保障，旅客、行李、貨運郵件的安檢和裝載，危險品載運等情況開展調查。

通報提及，結合相關資料對飛機最後階段飛行狀態進行分析，使用飛行模擬機和真機做模擬驗證。

截至目前，已經進行了現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作。然而由於事故「非常複雜、極為罕見」，因此調查還在持續深入進行中。後續調查會在前期工作基礎上繼續進行，包含原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關資訊。

東方航空 機場 墜機

上一則

蔡奇罕見以中央辦公廳主任身分 陪同習近平訪俄

下一則

香港雙層巴士撞路障47人傷

延伸閱讀

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

二戰墜機遺骸鑑出身分 24歲新州海軍航空兵能回家了

二戰墜機遺骸鑑出身分 24歲新州海軍航空兵能回家了
日高中生與家人赴台體驗輕航機 墜機燒成焦屍

日高中生與家人赴台體驗輕航機 墜機燒成焦屍
「跑道」不到21公尺 39歲機師駕機降落帆船酒店樓頂停機坪創紀錄

「跑道」不到21公尺 39歲機師駕機降落帆船酒店樓頂停機坪創紀錄

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
中國女籃前領隊張隆的妻子自揭，女籃國手李夢（如圖）當小三插足她和張隆的婚姻。圖源：網易新聞

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

2023-03-18 15:11
福建艦水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑，專家認為是「海試近了」的信號。。(取材自環球網)

關鍵8秒 央視這段畫面 揭「福建艦」最新信息

2023-03-14 07:00

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活