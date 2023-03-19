我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

偷30元塑膠牌遭追車 金山女880高速公路被車撞死

國際民調機構：中國人幸福感全球最高 遙遙領先美日韓

記者林則宏／即時報導
「幸福」是一種很主觀的感受，在一項調查中，中國民眾的幸福感高居全球之冠。（新華社）
「幸福」是一種很主觀的感受，在一項調查中，中國民眾的幸福感高居全球之冠。（新華社）

中新網報導，根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）近日發布的一份有關全球幸福指數的調查結果顯示，在32個國家中，幸福感指數最高的國家是中國（91%），其次是沙烏地阿拉伯（86%）與荷蘭（85%）。

益普索是一家總部位於法國巴黎的國際性民調機構，在台灣也設有分支機構。根據益普索官網介紹，該機構於2022年12月22日至2023年1月6日，通過其全球顧問線上調查平台，對32個國家的2萬2508名成年人進行這項調查。

調查結果顯示，平均而言，在32個國家中，近四分之三（73%）的成年人認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的前十個國家依序為：中國、沙烏地阿拉伯、荷蘭、印度、巴西、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、哥倫比亞、澳洲、智利。

美國（76%）和日本（60%）分別排在第14、第29名。南韓以57%排名第31，排在最後一名的是匈牙利，幸福感指數為50%。台灣並未列入這項調查之列。

報導稱，這項全球調查揭示了幸福的驅動因素，生活滿意度在拉丁美洲飆升，但在許多西方國家下降。雖然人們努力建立社會關係，但許多人對未來的人際關係持悲觀態度，五分之一的人認為，他們找不到可以尋求支持的對象。

調查報告指出，平均而言，中等收入國家（按照世界銀行定義）的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。自益普索（Ipsos）2011年開始跟蹤調查以來，中等收入國家的平均幸福水準，首次超過高收入國家。

在生活的各個層面中，人們最滿意的往往是與孩子、配偶、親戚、朋友、同事和自然之間的關係，以及與知識相關的領域，如他們的教育水準和獲取信息的管道。從全球平均來看，人們往往對自己國家的經濟、政治或社會狀況、自己的財務狀況、愛情以及體育活動最不滿意。

根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）的調查，中國的全球幸福指數領先歐美日等發...
根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）的調查，中國的全球幸福指數領先歐美日等發達國家。（截圖自Ipsos官網）

指數 民調 沙烏地阿拉伯

上一則

習近平訪俄前發文：定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑

延伸閱讀

南卡禁中國人購地案放寬 持綠卡可買5畝

南卡禁中國人購地案放寬 持綠卡可買5畝
經典賽／張育成轟滿貫砲 中華隊9：5勝荷蘭續命

經典賽／張育成轟滿貫砲 中華隊9：5勝荷蘭續命
南卡限制中國人置產聽證 華裔積極發聲

南卡限制中國人置產聽證 華裔積極發聲
荷蘭迫於美國壓力宣布晶片出口新限制 中方反對

荷蘭迫於美國壓力宣布晶片出口新限制 中方反對

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
中國女籃前領隊張隆的妻子自揭，女籃國手李夢（如圖）當小三插足她和張隆的婚姻。圖源：網易新聞

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

2023-03-18 15:11
福建艦水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑，專家認為是「海試近了」的信號。。(取材自環球網)

關鍵8秒 央視這段畫面 揭「福建艦」最新信息

2023-03-14 07:00

超人氣

更多 >
曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地