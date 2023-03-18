我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑錯將燃料酒精當白酒 九寨溝遊客集體中毒1死1失明

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

疑錯將燃料酒精當白酒 九寨溝遊客集體中毒1死1失明

記者葉文義／即時報導
網傳的九寨溝遊客甲醇中毒診斷證明。圖/取自澎湃新聞
網傳的九寨溝遊客甲醇中毒診斷證明。圖/取自澎湃新聞

中國媒體報導，四川成都一旅行團去九寨溝旅遊時，在旅行社指定的飯店就餐飲酒後，多名遊客甲醇中毒，其中一死一失明，懷疑飯店用假酒接待她們。有報導指出，飯店員工可能錯將燃料酒精當白酒，以致造成這起憾事。

據澎湃新聞，有網友本月16日爆料稱，她們跟隨一旅遊團前往四川九寨溝旅遊，在九寨溝一家飯店用餐飲酒後，多人出現甲醇中毒。九寨溝縣文化體育和旅遊局工作人員17日向澎湃新聞確認了這一資訊，並表示當地警方已經介入調查。

九寨溝一位從事旅遊服務的村民表示，他們聽說，疑似該飯店服務人員錯將燃料酒精當成白酒送上餐桌了。

涉事遊客來自河北，她們2月23號到達成都，在成都武侯區一住宿酒店旁邊的旅行社報團，以每人人民幣480元（約美金70元）去九寨溝三日遊，並在25日到達。當日下午，導遊帶她們到雪域卓瑪藏家樂吃飯，並告訴他們店內提供酒水，隨便喝，不夠還可以再上。

用餐期間，導遊前來敬酒，但就只喝自己杯內的酒。至次日（26日）早上，當團友出發前往黃龍景區附近一購物點時，數人開始感到身體不適，但只在座位上休息，在購物點待夠2小時後被送回旅館

後來，多位遊客陸續因不適而入院，最後被診斷為甲醇中毒，其中一名遊客更中毒身亡，還有一人雙目失明。九寨溝宣傳部門負責人告訴澎湃新聞，目前，事件原因還在調查，結果出來之後會及時通報。

旅館

上一則

安徽網紅烤魚店 垃圾桶撿食材上桌 「只要不臭都能用」

下一則

河北學生罰站倒地抽搐 師不理繼續上課 40分鐘後送醫亡

延伸閱讀

日本研究：酒精耐受性較差 可能是東亞裔胃癌病因

日本研究：酒精耐受性較差 可能是東亞裔胃癌病因
大熊貓故鄉成都展園在費城花展亮麗登場 美中商旅總會成功大力推介成都

大熊貓故鄉成都展園在費城花展亮麗登場 美中商旅總會成功大力推介成都
中領館推介成都 廣發「城市名片」

中領館推介成都 廣發「城市名片」
拿酒精狂噴壽司 日本少年遭網友肉搜

拿酒精狂噴壽司 日本少年遭網友肉搜

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」
最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜

最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜
楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚