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巴西總統將訪華 推動中國-南美共同市場自貿協定

記者葉文義／即時報導
巴西總統盧拉將於26日至31日赴北京國是訪問。(取自環球網)
巴西總統盧拉將於26日至31日赴北京國是訪問。(取自環球網)

中國外交部17日宣布，應國家主席習近平邀請，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將於3月26日至31日赴北京國是訪問。外界認為，盧拉此前提出，巴西、阿根廷等南美多國組成的「南方共同市場」（Mercosur）將尋求與中國達成自由貿易協定。

據路透此前報導，魯拉將於3月28日與習近平會面。魯拉在2003年到2010年執政時曾兩度訪問中國，這次則是新任期的首度訪中之行，預料會就貿易、投資與俄烏戰爭議題與中方舉行會談。

中國外交部發言人汪文斌17日表示，中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴。相信盧拉總統此訪將從元首層面引領開辟新時代、中巴關係新未來，推動中巴全面戰略夥伴關係再上新台階，為促進地區和世界的穩定與繁榮作出新的貢獻。

據香港經濟日報，盧拉今年1月上任後訪問巴西鄰國烏拉圭，勸說烏方不要單獨與中國商談貿易協議，因為這或會影響南方共同市場作為關稅同盟的運作，並妨礙整體與中國達成協議的努力。

南方共同市場是由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭4個會員國組成，委內瑞拉會員國資格2016年起因其國內情況遭到中止。南美其他國家，包括智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、蘇里南、圭亞那，都是南方共同市場聯繫國。

值得注意的是，南美諸國中，目前僅巴拉圭尚未與北京建交。巴拉圭是南方共同市場正式成員。分析認為，隨著中美洲國家宏都拉斯醞釀與北京建交，而南方共同市場有意與中方貿易談判，巴拉圭有可能是下一個改與北京建交的台灣友邦。

巴西 北京 習近平

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