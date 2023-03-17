地方高額補貼引發價格戰 中國汽車銷量不增反減

武漢市1日對當地生產的汽車提供高額補貼後，引發車市價格戰。中國汽車流通協會17日指出，數據顯示1至12日，中國汽車銷量不增反減。圖為3月2日，海南國際汽車展覽會吸引眾多參觀者。中新社

武漢 市1日對當地生產的汽車 提供高額補貼，銷售開紅盤後，引發車市價格戰。但數據顯示，3月1至12日，中國汽車銷量不增反減，中國汽車流通協會今天點名批評武漢此舉反而造成消費者觀望。

銷售業者組成的中國汽車流通協會，17日罕見公開發文點名批評官方，強調類似武漢的補貼如果任其發展，將對汽車產業造成極大損害。

文章表示，近日協會接到大量會員反映，武漢市、區政府聯合車企於3月1日起對在當地生產的汽車品牌推出力度較大的購車補貼活動，本次補貼活動主要針對東風風神、東風標緻、東風雪鐵龍等地產品牌，優惠金額從人民幣5000元至9萬元（約1.3萬美元）不等，在全國汽車市場引起了廣泛的影響和震動，廣大會員企業「反應強烈」。

文章指責武漢的資金補貼只定向本地生產的汽車品牌，這種做法引起爭議，同時還可能引發一系列影響汽車市場有序發展的問題：

一、只對本地生產的汽車品牌補貼有失公允，這種選擇性的做法有明顯的地方保護色彩，對非本地生產的汽車品牌不公平。

二、造成廣大消費者「持幣待購」，並沒有起到促銷效果。據協會調研，除武漢外全國各地4S店到店客流量大幅增長，成交量卻顯著下降，部分消費者開始持幣待購、等待降價補貼政策。

三、近期各地方政府陸續推出促銷政策，如果都效仿武漢，即只對所在地生產的汽車品牌進行補貼，這勢必造成汽車市場的分割和市場秩序的混亂，有悖於「中共中央 國務院 關於加快建設全國統一大市場的意見」的精神。

據中國汽車流通協會發布，3月1至12日乘用車市場零售41.4萬輛，比去年同期下降17%，較上月同期也下降11%；今年以來累計零售309.4萬輛，年減19%。

中國汽車流通協會強調，由此可見，此類補貼實施後，銷量不增反降，如果任其發展，將對汽車產業的可持續健康發展造成極大損害。

代表製造業界的中國汽車工業協會，14日率先對官方補貼引發的價格戰表達不以為然。

中汽協副秘書長陳士華表示，產品價格適度下調，有利於激發居民的消費需求。但汽車工業正在加速向電動化、智慧化、網聯化發展，企業在研發等方面投入巨大，整個行業的利潤率也處在近年來的較低位置，「採取簡單的價格競爭策略並不是長久之計」。