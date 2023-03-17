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中財政部指控德勤北京有嚴重審計缺陷 重罰3000萬

大陸中心／即時報導
全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）北京分所，遭中國財政部指控「存在嚴重審計缺陷」，因此重罰將近人民幣2.12億元（約3078萬美金）。（路透）
全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）北京分所，遭中國財政部指控「存在嚴重審計缺陷」，因此重罰將近人民幣2.12億元（約3078萬美金）。（路透）

全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）北京分所，遭中國裁處暫停經營業務三個月，並罰款近人民幣2.12億元（約3078萬美金）。中國財政部稱，經過幾次現場檢查、人員訪談和聽證會，發現德勤在2014年至2019年間對中國華融資產管理股份有限公司的審計工作中存在「嚴重審計缺陷」。

中國財政部17日公布一份行政處法通知指出，自2021年起，對中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱「華融」）會計信息質量及其審計機構德勤華永會計師事務所（以下簡稱「德勤」）執業質量開展檢查。

通知稱，經查，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題。德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

中國財政部表示，根據中國「會計法」、「註冊會計師法」等法律法規，於3月15日依法作出行政處罰決定。 德勤方面：給予德勤總所警告；暫停德勤北京分所經營業務三個月；沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額人民幣2億1,190.44萬元，德勤總所承擔連帶責任。

此外，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等兩名責任人，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰，對馬某某等三名責任人給予暫停執行業務一年的行政處罰，對牛某某等三名責任人給予暫停執行業務六個月的行政處罰，對宗某等六名責任人給予警告的行政處罰。

華融也受到中國財政部相應的行政處罰，但懲處力度遠低於德勤。

財政部 北京 融資

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