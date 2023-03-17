中國外交部：習近平訪俄 將為俄烏「勸和促談」

中國外交部發言人汪文斌稱，中方將為俄烏「勸和促談」發揮建設性作用。圖為俄羅斯總統普亭2022年2月4日在北京與中國國家主席習近平舉行會談，但不到三周後，俄羅斯即入侵烏克蘭。（路透）

中國外交部發言人汪文斌17日表示，中國國家主席習近平 近期將訪問俄羅斯 ，中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。

據央視新聞報導，在17日例行記者會上，有記者提問：中方17日發布了習近平將對俄羅斯進行國事訪問的消息，能否具體介紹此訪的安排？中方希望通過此訪實現什麼目的？

對此，汪文斌表示，近年來，習近平同俄羅斯總統普亭 保持密切往來，擘畫引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康穩定發展，成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好合作的相處之道，樹立了國際關係的新範式。

汪文斌稱，習近平此次對俄羅斯進行國事訪問，將同普亭就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。

他指出，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄關係的意義和影響遠遠超出雙邊範疇。習近平即將對俄羅斯進行的國事訪問，將是一次「友誼之旅」，進一步加深中俄兩國的相互信任、相互理解，夯實兩國人民世代友好的政治基礎和民意基礎。

汪文斌表示，習近平訪俄將是一次「合作之旅」，推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設，與歐亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標。

他還指出，習近平訪俄將是一次「和平之旅」，雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。

針對俄烏問題，汪文斌說，中方歷來在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作，中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進世界發展，不受任何第三方干擾和脅迫。

汪文斌並重申，在軍品出口方面，中方一向採取慎重負責態度，一貫依法、依規對兩類物項出口進行管制。同時中國中國一貫反對沒有國際法依據，未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，中方的立場和做法一以貫之，同一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成了鮮明對照。