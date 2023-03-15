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傳TikTok擬從字節跳動剝離 消弭美國國安風險擔憂

記者葉文義／即時報導
外電引述消息人士指出，中國短影音平台抖音國際版TikTok考慮從母公司字節跳動剝離的可能性，以消弭美國國家安全風險的擔憂。（路透）
外電引述消息人士指出，中國短影音平台抖音國際版TikTok考慮從母公司字節跳動剝離的可能性，以消弭美國國家安全風險的擔憂。（路透）

據彭博社報導，有消息人士指出，中國短影音平台抖音國際版TikTok考慮從母公司字節跳動剝離的可能性，以消弭美國國家安全風險的擔憂。

TikTok正面臨美國全面禁用的危機，美國參議院兩黨議員上周提出新立法，賦予拜登政府封殺或強制出售TikTok的權力。

彭博社引述消息人士指，目前TikTok正在接受美國外國投資委員會的國家安全檢查，不過有消息稱TikTok與其相處並不愉快，從字節跳動剝離可能會是TikTok的最終手段。

實際上，TikTok在2022年同意實施一些措施來解決美國官員的國家安全擔憂，這項被稱為「德克薩斯計畫」（Project Texas）的方案，包括引入美國科技巨頭甲骨文（Oracle）託管美國使用者數據和審查其軟體，並任命一個由政府批准的3人監督委員會。

知情人士稱，跨部門機構Cfius的審查進程停滯不前，令TikTok無法確定該方案能否足以支持公司繼續在美國運營。其他知情人士稱，來自司法部的Cfius成員一直不願接受TikTok的方案。

消息人士稱，剝離可能會導致 TikTok 出售或股票首次公開發行 （IPO）。 屆時中國政府也必須同意這樣的交易。

目前TikTok在美國已經被禁止在國家公務設備中安裝，並且澳洲、歐盟多國也有遭到了類似的禁令。這些國家給出的理由是TikTok有侵犯洩露使用者隱私資料的嫌疑，並且對未成年群體有不良引導。

對此，TikTok也在努力自證清白，比如在美國與甲骨文公司合作，將美國使用者數據存放在美國本土的伺服器上。而在歐洲TikTok也宣佈投資12億歐元在愛爾蘭和挪威建立數據中心，未來歐洲各國使用者的數據資料都將會存放在歐洲，並且由當地的企業負責監督和檢查。

另外TikTok CEO周受資將會在3月23日出席美國國會舉辦的聽證會，對使用者隱私和消費者數據安全的保護措施、平台對未成年人的影響等問題做出回答。

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