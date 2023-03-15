香精「泰國香米」、毀容的美容針 中國消費亂象多

中國央視315晚會消費者維權節目，指稱中國多款電動車頭盔偷工減料。（取自央視新聞）

3月15日為「國際消費者權益日」，中國央視年度「3·15晚會」曝光多起危害消費者權益的事件，包括廠商透過香精勾兌出「泰國 香米」，和有毀容疑慮的美容針，以及直播平台騙局、風景區危險設施、詐騙 訊息、竊聽追蹤APP、農田建設的地下漏洞等。

據中國央視報導，位於安徽淮南市壽縣的永良米業，和另一家安徽香王糧油食品科技有限公司，以及淮南市楚豐工貿有限公司，販售「二代泰國香米」或「泰國茉莉香米」、「泰香米」等產品，但永良米業劉姓經理表示，「我們從來不做進口」。

經揭露，這些大米都來自安徽本地，但包裝卻標示原產地泰國，香味則是透過沒有標籤的「香精」調配而來。安徽香王糧油食品的李經理承認，已經調了很多年，一年能賣1,000公噸。同時，這些賣米企業購買的香精來自上海張江地區，據報導，上海朗楓香料有限公司一名郭經理在回應食品添加劑生產環境不合格問題時說，「老鼠到我這裡面幹什麼，燻都把它燻跑了。」

除了香精大米，報導還曝光，近年一批批打著化妝品名義的美容針劑流向中國市場，出現在各類醫美、化妝品展會上，批發給美容機構，最終被注射到消費者的臉上，利潤可高達十倍。

中國醫學科學院整形外科醫院副主任醫師郭鑫表示，標註「妝字號（非特殊用途化妝品在中國藥監部門備案獲得的許可證編號）」的產品只能用於塗抹，不良商家當成注射產品，會引發皮膚紅腫、破損、發炎，甚至無序生長、變形、毀容。

除此之外，「3·15晚會」還曝光，中國直播平台，有直播主專門騙老人買「神藥」，對消費者喊爸爸、媽媽、阿姨、叔叔搏感情，卻只是昂貴的普通食品，也有不良業者以杜撰價格、虛構專家、誇張療效高價向老人兜售廉價保健藥品等。

其他還有，騙子透過簡訊通知受害人營業執照異常、公積金異常、醫保金異常等，利用釣魚網站詐騙；多款電動車頭盔偷工減料；直播平台操縱「水軍」，虛假人氣，以此吸引路人跟風掏錢下單，有業者一台電腦或手機 ，同時可操控兩百到兩萬台手機充當「水軍」為直播主衝人氣。

另，報導也提醒，很多手機中，一鍵刪除、格式化、恢復出廠設置等功能不一定有效，存在數據訊息安全保障風險；部分免費破解版APP，實際上卻可能是追蹤器、手機竊聽器，不當收集用戶數據等。