乘客要機長開快點果真早到 山東航空被叫「閃電航空」

非當事航班。(取材自山東航空微博)

稍早前，一趙姓乘客發布視頻稱，山東航 空一航班延誤，向航班人員求助「讓機長開快一點」，最終果真提前20分鐘到達，且在5分鐘內極限轉機成功，引起中國網友熱議，戲稱山航為「閃電航空」。山東航空則回應，機組按照規範執行航班任務。

據澎湃新聞，3月10日，山東航空發布聲明稱：該航班機組在空管指揮下嚴格按照民航安全規範和山航運行規範執行航班任務。因該航班時刻調整，為確保旅客順利完成中轉，濟南地面工作人員按照「旅客急轉機」服務程序保障。經山航各保障環節工作人員密切協作，在較短時間內幫助趙先生順利轉機。

山東航空官方微博 3月15日發布《關於近期涉及山東航空網絡信息的聲明》：山東航空注意到部分網友、自媒體發布傳播以「閃電航空」「硬核山航」為標籤的有關內容，有的屬於網友對山航的偏愛，有的則屬於「戲謔、調侃，一些偏離客觀情況的網絡信息大量傳播，恐致公眾對航空安全和航班運行的嚴肅性、嚴謹性產生認知偏差。我們不認同不符合客觀事實的網路內容，我們倡導文明乘機，共同營造和諧文明的出行環境。

山東航空在聲明中表示，山東航空始終高度重視安全，正確把握安全與發展、安全與效益、安全與正點、安全與服務的關係。始終嚴格遵守民航安全規章制度、嚴格把控飛行標準、嚴格遵循運行規範。始終持續提升服務水平，大力推廣「中轉」「快線」等產品，更好地服務每一位旅客。

山東航空還表示，山東航空將繼續一如既往地秉持「安全第一」管理理念，持續夯實安全基礎，完善安全管理體系，強化安全責任落實。我們也將進一步加大對航空知識的普及和宣傳，更好回應社會公眾對於民航安全的關切。感謝旅客、公眾和媒體對山東航空的關注和支持！