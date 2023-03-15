我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／司法部證監會同步提控郭文貴、矽銀倒閉原因

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

監控網路手段再進化…周立波諷中國媚俄 微博立遭禁言

中央社台北15日電
上海知名脫口秀演員周立波因微博發文諷中國媚俄，他的微博與微信隨即被當局禁言。（圖取自周立波微博）
上海知名脫口秀演員周立波因微博發文諷中國媚俄，他的微博與微信隨即被當局禁言。（圖取自周立波微博）

上海知名脫口秀演員周立波因微博發文諷中國媚俄，他的微博與微信隨即被當局禁言，

此前中國網信辦通令，展開為期2個月的專項行動，要「從嚴整治」自媒體亂象以嚴禁造謠和「斷章取義」。

周立波是表演風格「海派清口」的創始人，據搜尋引擎快懂百科，清口就是一個人在台上表演，說學逗唱時下的社會焦點，海派清口則是汲取上海的單口滑稽、北京的單口相聲、香港「棟篤笑」等曲藝精華發展而成。

周立波的微博有3400餘萬的粉絲。他12日發布的這則惹議貼文目前已被下架，不過推特等社群平台仍廣傳這位海派清口創始人的發文截圖。

周立波嘲諷吹捧俄羅斯的小粉紅和五毛表示：「普京（俄國總統普亭）大帝！戰鬥民族！…為什麼總有那麼一些中國人，莫名其妙的把這些溢美之詞送給俄羅斯？」

周立波還說：「就是因為當年俄羅斯（蘇聯）兒子打老子嗎？！就是因為霸占我500萬平方公里大好河山至今不還嗎？！當年的兒子已成孫子了！你還把他當老子看？友誼可以，諂媚不要。」

他的貼文還附上一張地圖，以鮮紅標註被當年蘇聯侵占的土地並指出：「記住這張地圖！它終有恢復原貌的那一天！那才是中華民族的偉大復興！」

微博管理員目前在他的微博個人頁面註記「因違反相關規則，該用戶已被禁言」。

儘管當局容不下，但是肯定他說實話的網友留言回覆：「他說錯了麼」、「關鍵是外蒙那些都是共產黨送出去的，為了蘇聯老大哥保住他們江山」、「他說了不能說的，上海人懂的，他被封也不意外，就是封你的口，不讓你罵。」

在此之前，中國網信辦12日晚間宣布，即日起為期兩個頁，展開「清朗．從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動，對付自媒體炮製有害信息，斷章取義歪曲解讀、渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象等。

不僅如此，另據自由亞洲電台（RFA）14日報導，中國網管部門藉由大數據監控網路言論的技術手段再進化。

據中國網友披露的圖片顯示，當局的人臉布控系統除對比數據庫取得個人身分資料，還能擴大到身分識別，分析被監測對象的是否翻牆和平均收入，以及是否揹車貸與房貸等，幾乎是個資全被看透而無所遁形。

微博 俄羅斯 社群

上一則

兩會／「主動退位者 高風亮節」新華社發文透露1個秘密?

下一則

耿爽：「中國恐懼症」是對中國的政治操弄

延伸閱讀

無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險

無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險
俄戰機黑海撞毀美無人機 白宮譴責 俄不認帳

俄戰機黑海撞毀美無人機 白宮譴責 俄不認帳
井柏然歸路「初戀」譚松韻 摸頭示愛、首播就親了

井柏然歸路「初戀」譚松韻 摸頭示愛、首播就親了
數量告急 烏克蘭與「未具名北約國」聯合生產蘇聯戰車彈藥

數量告急 烏克蘭與「未具名北約國」聯合生產蘇聯戰車彈藥

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半
裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」