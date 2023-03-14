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中國宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩

記者廖士鋒／即時報導
中國官方宣布各級學校不強制要求師生佩戴口罩。圖為湖北省武漢市的小學兒童。（圖／取自武漢市政府官網）
中國官方宣布各級學校不強制要求師生佩戴口罩。圖為湖北省武漢市的小學兒童。（圖／取自武漢市政府官網）

中國防疫政策又有新變化，最新官方政策指出，小學到高校等各級學校不強制要求師生佩戴口罩，幼托機構員工也不強制要求戴口罩，其中的幼兒則是「不配戴口罩」。

中國教育部、衛健委、疾病預防控制局13日聯合發布「關於印發高等學校、中小學校和托幼機構新型冠狀病毒感染防控技術方案（第七版）的通知」，當中提到，開學後，師生在校期間不強制要求佩戴口罩，可根據個人健康狀況和意願選擇是否佩戴口罩。

但是新規定也表示，師生不舒服後篩檢若為陰性，在校期間應當佩戴醫用外科口罩，直至症狀消失。師生員工離開學校後，按照當地社會面疫情防控相關要求科學佩戴口罩。「如當地出現疫情流行，恢復師生員工校內佩戴口罩的防控措施」。

此外，新政策也提到要建設高校「健康驛站」，按照在校師生人數和防疫需要科學配置床位數，配備足量醫護和服務保障人員、防護物資、醫療藥品和器材，按需為校內輕型病例提供照護、臨時健康監測或適當對症治療。

此前根據2022年8月的第六版方案，在中學跟高校的規定是必須配戴口罩才可進校門，且「師生員工應在公共區域佩戴口罩，做好手衛生，注意與他人保持安全社交距離」，而學校所在區（縣）沒有中高風險區，師生上課時可不佩戴口罩。

口罩 疫情 防疫

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