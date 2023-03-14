FT：北京阻撓南海海底電纜鋪設 波及台灣參與的纜線

中國海警船在常在南海宣示主權。（路透）

英國金融時報（FT）報導，中國正在阻撓行經南海的海底網際網路電纜的鋪設與維護計畫，尋求進一部掌控這塊要地的數據傳輸基礎建設。北京 當局的審批長期延後、要求更加嚴格，促使許多企業設計避開南海的鋪設線路。

報導指出，連結日本、台灣、香港及新加坡 的海底電纜鋪設計畫「SJC2」，已因北京當局反對與曠日廢時的許可證問題，被延誤超過一年。這條海底電纜由台灣的中華電信、中國的中國移動、美國的Meta（Facebook母公司）等公司共同擁有。

知情人士說，這條電纜要在香港海域周邊鋪設的申請過程，被北京當局拖了好幾個月，理由是擔心承包商可能進行間諜 行為或是安裝額外設備。

曾為美國海軍潛艦高階軍官、目前任職於智庫哈德遜研究所的Bryan Clark說：「中國正試圖加強管控其領域內的海底活動，部份是要避免美國的監控系統被夾帶在海底電纜鋪設工程中。」

根據國際法，想鋪設海底電纜的國家或企業，若電纜經過一國領土的12海浬內，就須向該國政府申請核准，若行經一國領土外12海浬~200海浬的所謂專屬經濟海域，則通常不必申請許可。

不過，歐洲兩家海底電纜公司的高階主管、以及兩位合作的律師都指出，中國等好幾個亞洲國家已開始要求，若電纜鋪設在12海浬以外的領海，也須申請許可。產業人士也透露，北京當局已把12海浬內的許可審批過程變得很漫長且繁瑣。

北京能藉由要求申請許可，監督與影響負責管理亞洲跨國數據傳輸的企業。好幾位產業人士也向FT透露，中國監控海域活動，是要報復被排除在跨國計畫之外，也擔心企業可能用海底電纜從事間諜活動。

全球約95%的洲際網際網路流量，透過逾400條的海底電纜傳輸。這些電纜總長1400萬公里。

FT指出，為避免申請卡關，海底電纜團隊現在尋求規畫新路徑，避開中國聲稱擁有主權的水域。例如未來將從新加坡傳輸數據到日本的Apricot電纜、以及從新加坡傳輸數據到美國與Echo電纜，就改道印尼，繞過南海。

由於鋪設電纜與日常維護的外包成本一天可達10萬美元左右，許多業者都不願承擔被封殺或卡關的風險。

產業主管說，要避開中國聲稱擁有主權的海域，是「雙重懲罰」，因為要在印尼婆羅洲附近較淺的新路線鋪設電纜，光纖需要更多層保護，造價較高。