中國第三艘航母福建艦最新畫面曝光 透露一信息

福建艦最新曝光的畫面發現水線的附近的排水口有黑色印痕（紅框處），顯已進行動力試驗。（央視軍事截圖）

「央視軍事」微信 公眾號13日發布陸製首艘彈射型航母「福建艦」的最新畫面，專家從其中一個畫面中分析「福建艦」目前已經進行了輔助動力的測試，繫泊試驗進展順利，海試的日子指日可待。

舷號18的「福建艦」是大陸第三艘航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，2022年6月下水。

環球時報報導稱，「央視軍事」公眾號發布的短視頻只有8秒，但卻透露一個關鍵資訊。畫面從一側展示了「福建艦」的船體，甲板上的電磁彈射施工單元依舊罩著施工廠房，與從前相比沒有變化，但在水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑。

軍事專家對《環球時報》記者表示，這可能是柴油發電機的排煙口，這進一步表示福建艦目前進行的繫泊實驗非常順利，已經進行了輔助動力的測試，福建艦海試的日子指日可待。

軍事專家宋忠平表示，福建艦正按計畫展 開繫泊試驗，繫泊試驗期間最重要的一個環節是對航母進行動力試驗。動力試驗指對航母的液路系統、氣路系統、電路系統進行測試，其中包括通過輔助電力系統對全艦進行配電，各系統需要通電進行測試。

輔助動力系統本身是全艦動力系統的一個重要組成部分，也可以作為應急保障式，輔助動力一般指的是發電機組，比如用柴油發電機為航母上的一些系統來供電，這個環節的測試通俗來講就是螺旋槳不轉，船不會移動，但其他系統都能達到正常運作。

宋忠平看過視頻後認為，這個黑色的印痕非常可能是輔助動力柴油機已經進行了點火測試，當整個液路系統、氣路系統、電路系統都經過完整的測試之後，各系統、各模組都可以正常運轉的情況下，就可以出海進行海試。

海試期間首先要進行的也是動力系統的測試，比如動力系統滿負荷試驗，航母機動性測試等，其他還包括通訊系統、導航系統等。

他表示，從官方釋放的資訊來看，繫泊試驗進行的非常順利，已經為不久之後的海試做好了準備。

報導稱，此前海軍政治工作部宣傳文化中心的微信公眾號「人民海軍」發布2023年海軍招收飛行員宣傳片，片末的新型戰機被軍事專家辨識出是最新型的隱身艦載戰鬥機殲-35（該型號尚未得到官方確認）。片中航母艦載戰鬥機飛行員已經接受了新任務，暗示配屬於福建艦新型戰鬥機的訓練工作已經開始進行。