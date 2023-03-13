中官媒人民日報AI虛擬女主播亮相 網民嘲諷：太假

人民日報推出的AI主播，被部分網民稱「太假」。還有網友稱她的法令紋只長一邊。（取材自微博）

隨著AI 技術的發展，「AI人物」、「虛擬主播」等陸續出現。中國官媒「人民日報」12日全新亮相AI主播，不過被網民吐槽「太假」。

「你好，我叫任小融，我是剛剛入職人民日報新媒體的AI數字主播。」影片中，AI主播任小融稱，她從數千個真人主播處學習到新聞報導的專業技能；不同於真人主播，她可以365天24小時不間斷工作，能夠出現在各種新聞現場。且她也能與觀眾直接對話，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加智能」。

「任小融」有一頭整齊的黑色長髮、板正的黑色西裝、端莊的站姿，大方、知性的形象符合傳統新聞主播的面貌。但網友認為其有些僵硬的面部表情，毫無感情的聲音，以及非標準「播音腔」的普通話都令部分網民感到「太假，不自然」。還有網民細看後指出，其手與臉並不相配。

網友稱，「模型還行，聲音好假，朗讀沒感情，像是康熙年間的技術」；「屬於bilibili上有教程教學製作的程度，可能是大學生做的水平」；「真的很糟糕，這個聲音真的很難聽」。

還有細心的網友稱她：「手腕確實粗，好像男人手；嘴唇嘟起來說話，怪怪的」；「她的法令紋只長一邊」。

不少網友則擔心真人主播的位置受到威脅，「如果以後像真人一樣，會不會有很多主持人失業？」；「以後年輕人找工作更難了，跟人PK，還要跟AI PK」。

也有人不擔心：「不是什麼行業都適合AI的」；雖然AI主播大勢所趨，但仍無法取代真人主播，觀眾還是習慣觀看真人主播。