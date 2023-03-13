我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一周2家銀行倒閉 拜登將發表談話安撫美國人

奧斯卡首位亞裔影后 楊紫瓊向華人喊話：我們做得到

李強：中國人口紅利並未消失 正在形成「人才紅利」

記者黃雅慧、賴錦宏／北京即時報導
中國新任國務院總理李強13日召開任內首場記者會。副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中也出席參加。（新華社）
中國新任國務院總理李強13日召開任內首場記者會。副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中也出席參加。（新華社）

中國新任國務院總理李強13日召開任內首場記者會面對中外記者提問。面對中國網友關心的就業、人口負增長與延遲退休的實際民生問題。李強自稱也是「老網民」，也會上網看大家關心與意見。他指出會加大穩就業相關政策力度，同時強調中國人口紅利並未消失，「人才紅利」正在形成。

對於就業問題，李強指出，就業根本要靠發展經濟，下步具體工作是要提就業優先戰略，並加大相關政策力度，特別在就業服務上，要綜合施策，且要支持新的就業型態。

另外，他表示今年網上比較關心大學生就業，今年畢業生共1158萬人，對就業增加一定壓力。但從對發展角度來說是好事，因為年輕人投入職場，會為經濟提供新活力。他說，下一步要廣開就業渠道，要幫助年輕人通過勞動與奮鬥實現更好人生價值。

而全球民眾擔憂中國人口負增長會否導致人口紅利消失的問題，李強認為不是那麼簡單。他說，人口紅利要看人口數量，更要看「質量數」，要看「人才數」。目前社會勞動年齡人口9億人，每年新增1500萬人，人力資源豐富仍然是中國巨大且顯著的優勢。且更重要的是，中國接受高等教育2.4億人，平均受教育年限已達14年。可以說，「人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發展動力依舊強勁。」但李強也指出，人口增減變化帶來的社會問題，會深入研究具體應對

另外，在退休政策上，李強表示一定會認真研究、充分論證，在合適時候穩妥推出。

就業 李強 退休

上一則

中國務院新總理 李強首場記者會：經濟乘風破浪、未來可期

下一則

論美中脫鉤 李強：合作大有可為 打壓對誰都沒好處

延伸閱讀

中國務院新總理 李強首場記者會：經濟乘風破浪、未來可期

中國務院新總理 李強首場記者會：經濟乘風破浪、未來可期
中國國務院換血 內外多重挑戰大

中國國務院換血 內外多重挑戰大
疫後重振中國經濟 新總理李強大挑戰

疫後重振中國經濟 新總理李強大挑戰
周恩來後首位直升總理 李強上任首重疫後重振經濟

周恩來後首位直升總理 李強上任首重疫後重振經濟

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

2023-03-06 04:00
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
中國人大會議，李克強5日作政府工作報告。（新華社）

寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議

2023-03-06 01:16

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散