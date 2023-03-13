李強：中國人口紅利並未消失 正在形成「人才紅利」

中國新任國務院總理李強13日召開任內首場記者會。副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中也出席參加。（新華社）

中國新任國務院總理李強 13日召開任內首場記者會面對中外記者提問。面對中國網友關心的就業 、人口負增長與延遲退休 的實際民生問題。李強自稱也是「老網民」，也會上網看大家關心與意見。他指出會加大穩就業相關政策力度，同時強調中國人口紅利並未消失，「人才紅利」正在形成。

對於就業問題，李強指出，就業根本要靠發展經濟，下步具體工作是要提就業優先戰略，並加大相關政策力度，特別在就業服務上，要綜合施策，且要支持新的就業型態。

另外，他表示今年網上比較關心大學生就業，今年畢業生共1158萬人，對就業增加一定壓力。但從對發展角度來說是好事，因為年輕人投入職場，會為經濟提供新活力。他說，下一步要廣開就業渠道，要幫助年輕人通過勞動與奮鬥實現更好人生價值。

而全球民眾擔憂中國人口負增長會否導致人口紅利消失的問題，李強認為不是那麼簡單。他說，人口紅利要看人口數量，更要看「質量數」，要看「人才數」。目前社會勞動年齡人口9億人，每年新增1500萬人，人力資源豐富仍然是中國巨大且顯著的優勢。且更重要的是，中國接受高等教育2.4億人，平均受教育年限已達14年。可以說，「人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發展動力依舊強勁。」但李強也指出，人口增減變化帶來的社會問題，會深入研究具體應對

另外，在退休政策上，李強表示一定會認真研究、充分論證，在合適時候穩妥推出。