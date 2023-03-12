人大閉幕／習近平3連任致詞：反台獨、堅定推進統一進程

習近平三連任國家主席，他在今天全國人大閉幕會上致詞時表示，要堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。（新華社）

中國14屆全國人大一次會議在北京時間13日上午舉行閉幕會。中國國家主席習近平 會上講話提到台灣時表示，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持1個中國原則和九二共識，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

習近平說，「這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！這是我第三次擔任國家主席這1崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！

習近平表示，我們(中國)要扎實推進一國兩制實踐和祖國統一大業。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持1個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

推進強國建設，離不開香港 、澳門 長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

具有5千多年文明史的中華民族，在歷史上創造了無數輝煌，也經歷過許多磨難。近代以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，飽受列強欺淩、四分五裂、戰亂頻繁、生靈塗炭之苦。中國共產黨成立以後，緊緊團結帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

習近平說，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。我們要按照黨的20大的戰略部署，堅持統籌推進5位一體總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局，加快推進中國式現代化建設，團結奮鬥，開拓創新，在新征程上作出無負時代、無負歷史、無負人民的業績，為推進強國建設、民族復興作出我們這一代人的應有貢獻！