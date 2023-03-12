我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／10萬人聯署抵制無效 甄子丹亮相介紹最佳原創歌曲

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

人大閉幕／習近平3連任致詞：反台獨、堅定推進統一進程

記者陳言喬／即時報導
習近平三連任國家主席，他在今天全國人大閉幕會上致詞時表示，要堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。（新華社）
習近平三連任國家主席，他在今天全國人大閉幕會上致詞時表示，要堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。（新華社）

中國14屆全國人大一次會議在北京時間13日上午舉行閉幕會。中國國家主席習近平會上講話提到台灣時表示，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持1個中國原則和九二共識，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

習近平說，「這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！這是我第三次擔任國家主席這1崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！

習近平表示，我們(中國)要扎實推進一國兩制實踐和祖國統一大業。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持1個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

推進強國建設，離不開香港澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

具有5千多年文明史的中華民族，在歷史上創造了無數輝煌，也經歷過許多磨難。近代以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，飽受列強欺淩、四分五裂、戰亂頻繁、生靈塗炭之苦。中國共產黨成立以後，緊緊團結帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

習近平說，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。我們要按照黨的20大的戰略部署，堅持統籌推進5位一體總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局，加快推進中國式現代化建設，團結奮鬥，開拓創新，在新征程上作出無負時代、無負歷史、無負人民的業績，為推進強國建設、民族復興作出我們這一代人的應有貢獻！

習近平 澳門 香港

上一則

中防長李尚福列第1國務委員 港媒：讓美國看著辦

延伸閱讀

中防長李尚福列第1國務委員 港媒：讓美國看著辦

中防長李尚福列第1國務委員 港媒：讓美國看著辦
經濟學人：美中為台海備戰 預警最短僅幾小時

經濟學人：美中為台海備戰 預警最短僅幾小時
比普亭金正恩 龐培歐：習近平是最難對付的對手

比普亭金正恩 龐培歐：習近平是最難對付的對手
中國國務院換血 內外多重挑戰大

中國國務院換血 內外多重挑戰大

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

2023-03-06 04:00
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
中國人大會議，李克強5日作政府工作報告。（新華社）

寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議

2023-03-06 01:16

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴