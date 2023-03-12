諶貽琴當選國務委員 為中共黨和國家唯一女性領導人

中國新任國務委員，現年63歲的諶貽琴，是目前中共黨和國家領導人序列唯一女性領導人。（百度）

中國全國人大今天（12日）選出5名國務委員，當中63歲的中共 中央委員諶貽琴，是中共黨和國家領導人序列唯一女性領導人。

中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議今舉行第五次全體會議，中央軍委委員李尚福，公安 部部長王小洪，中央委員吳政隆、諶貽琴，外交部長秦剛獲選為國務委員。

諶貽琴生於1959年，貴州白族人。她一直在貴州省從政，曾與全國人大常委會前委員長栗戰書共事。2007年，諶貽琴任貴州省委常委，2018年升為省長，2020年11月晉升為貴州省委書記。她是十七、十八大中央候補委員，十九大成為中央委員，二十大連任中央委員。

習近平 主政10年推動脫貧工作，曾有最多貧困人口的貴州是主戰場，習近平多次考察貴州，力挺貴州脫貧，更推動貴州發展大數據，在基礎建設上投入巨額資金。

屬於白族的諶貽琴是首位女性、少數民族省長。2020年，她出任貴州省黨委書記，成為繼萬紹芬和孫春蘭，第三位當上一級行政區黨委書記的女性，也是目前唯一的女性、少數民族省黨委書記。

過去20年，中共中央政治局至少有一名女性代表。2022年，諶貽琴一度被看好有機會接替孫春蘭擔任中央政治局委員，但最終新任政治局並無女性成員。