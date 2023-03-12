易綱意外續掌人行 經濟學家：維穩壓倒一切

中國人民銀行行長易綱意外續任。路透

中國新建的財經領導班子中，人民銀行行長易綱、財政部長劉昆及商務部長王文濤等人皆獲留任，出乎市場意料；分析家認為這項決策顯示當局在疫後經濟復甦之際，特別強調維穩壓倒一切，這也是務實的作法，可能在當前高度不確定的環境下起了提振投資 人信心的作用。

易綱續任人行行長，顯示中國當局在領導班子大幅變動，以及重組重要金融與監理機構之際，特別重視政策的延續性。再者，在新冠疫情及房市風暴期間易綱能夠穩穩掌舵，因此易綱續任也顯示中國當局願意繼續與國內及國際市場互動。

易綱在新任期內預料仍將維持穩健作法，不會為提振經濟及拯救房市而大舉放鬆貨幣 政策。由於中國的經濟問題多屬於結構性，包括人口減少，生產力成長減緩，及地緣緊張升高，需要更複雜的配套政策，因此傳統性的貨幣政策固然重要，但重要性已不及財政及法規面的行動。

易綱是國際金融界熟悉的「親市場派」，而副總理何立峰則熟悉國內問題，將是堅實的金融領導班子，也有助於緩解外國投資人對中國政策可能對市場較不友善、更加向內看的疑慮。

副總理何立峰擅長經濟管理，曾在地方政府任職30年，在發改委任職10年，對處國內經濟事務有豐富經驗。

上海保銀資產管理公司首席經濟學者張志威表示，這項人事決策令市場驚喜，「我認為這是務實的作法，因為新領導人需要專業的專家，來處理複雜的經濟與金融挑戰。領導人了解優先要務是提振信心，而這項決定便是邁上此一方向的第一步」。

中國中信證券首席經濟學者明明表示，「這個班子顯示當局重視政策的一貫性，因為這是經濟復甦及對特定產業提供支持所必需。無論誰將出任人民銀行行長，政策方向將不會改變太多」。

澳洲 格里菲斯大學講師馮輝指出，任命易綱，因為中國目前最需要的是「維定壓倒一切」，當局對其他傳言中的接班人並不放心。

龍洲經訊中國研究部門副主任貝多表示，「這是完全合理的選擇。當局曾討論過多位候選人，並決定以政策延續性為重；易綱是埋頭工作的貨幣政策技術官僚，而非有影響力的政策冒進者」。