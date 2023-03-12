丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中獲選中國新一任副總理

中國十四屆全國人大第五次會議12日選出四位副總理、各部部長。圖為先前十四屆全國人大第一次會議出席的習近平等黨和國家領導人。（新華社）

中國全國人大今天（12日）選出四位國務院 副總理，分別是丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中。其中中央政治局常委排名第六的丁薛祥獲選為排名第一的副總理，將任常務副總理。

綜合中媒與港媒報導，60歲的丁薛祥1982年畢業於東北重型機械學院（現燕山大學）後，進入上海材料研究所工作。1999年，丁薛祥棄學從政，出任上海市科學技術委員會副主任，為正局級。不久出任上海市閘北區區長、2006年擔任上海市委副秘書長、辦公廳主任，市級機關工作黨委書記。

2007年，丁薛祥升任上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平 。2012年，出任上海市委常委、政法委書記，一年後調入中央工作，繼續輔佐習近平，擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任，兩年後為正部長級。2017年晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。十年以來，他一直陪同在習近平左右，負責保障習近平的工作。

第二位副總理為現任中央政治局委員何立峰，今年68歲的何立峰就讀於廈門大學經濟系，1984年獲碩士學歷後進入廈門市政府， 1985年至1988年，習近平任職廈門市委常委兼副市長期間曾與何立峰共事。

何立峰曾先後擔任過泉州、福州、廈門三市書記，離開福建後調任天津市委副書記兼濱海新區管委會主任，配合時任天津市委書記張高麗施政。2013年，何立峰當選天津市政協主席，次年出任國家發改委副主任（正部級）。2017年時，何立峰除升任發改委主任，當選全國政協副主席，晉升副國級。預料他將接棒劉鶴主管經濟的角色。

第三位副總理張國清出生於1964年8月，號稱「兵工少帥」，早年從南京理工大學管理工程系畢業進入軍工外貿企業中國北方工業公司工作，一路拾階而上最後執掌該軍工企業。2008年，張國清升任中國兵器工業集團總經理，躋身副部級，時年僅44歲，任內令中國兵器工業集團躋身營業額3000億人民幣的軍工巨無霸。

2013年4月，張國清仕途轉軌重慶，在2016年年底黃奇帆退隱後順位接掌重慶。十九大後北上主政同為直轄市的天津。2020年8月起，任遼寧省委書記。去年中共 二十大升任中央政治局委員，盛傳他將主管工業、國企。

第四位副總理為60歲的現任中央政治局委員劉國中，劉國中大學時期學炮彈製造。從黑龍江基層開始一路升遷。2011年9月，劉國中兼任黑龍江常務副省長；2016年2月任四川省委副書記；2017年1月，任吉林省省長。2020年7月任陝西省委書記。中共二十屆一中全會，劉國中任中央政治局委員。預料劉國中或接替孫春蘭主管衞生工作。