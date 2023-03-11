中國促成沙烏地、伊朗復交 胡錫進：美國政治信用透支

中國促成沙烏地與伊朗復交，圖為中共中央外辦主任王毅（中）與沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班（左）、伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右），三人出席對話會合影。（新華社）

中國、沙特（沙烏地阿拉伯）、伊朗 10日宣布沙伊兩國恢復外交關係，中國媒體人胡錫進稱，美國「保衛民主基金會」首席執行官杜博維茨將中國成功調解沙特伊朗關係描述為美國利益的損失！損失！損失！

環球時報前總編輯胡錫進分析稱，這種說法表明沙特人不再相信美國，伊朗看到了結束國際孤立的機會，而中國正在成為中東政治的「主要掌舵人」。

胡錫進引述美聯社報導說，白宮 國家安全委員會的發言人說：這件事產生了爆炸性的地緣政治聯想，它會被很多人視為美國政治信用赤字的一次爆雷，同時它是中國在國際政治舞台上厚積薄發的一次收割。

胡錫進表示，美國正在對約25個國家實施各種制裁行動，中國的經濟體量已經與美國接近，但是在美國商務部實體清單上的中國實體就有639家。美國在世界上有很多敵人，或者以敵對、半敵對的方式對待多個世界上的強大力量，世界各地的事情它都要插手，試圖主導。它的干涉欲就像十個手指頭壓著十個按鈕，疲態嚴重。它的力量和信用都被嚴重透支了，失控註定要發生。

中國與美國完全不同，中國影響世界的方式就是做生意，合作。中國不靠炮艦政策，也不去指揮任何人，中國的唯一定律就是你好我也好，相互尊重，合作共贏。中國的外交路線很有吸引力，於是像滾雪團一樣，生意夥伴越滾越多，總力量和總信用不斷自然擴大。

世界上有誰真想打仗呢？正在打的也有打累的時候。美國攛掇熱點地區的國家打、大打、不停打下去，中國告訴相關國家：打解決不了問題，談判和妥協對誰都好。隨著中國說話的分量越來越重，必然會有一些國家不再一根筋受美國挑唆鬥爭，轉而嘗試中國的思路。

中國如今已是沙特和伊朗石油 的最大買家或者之一，中國與中東國家的唯一紐帶是商業，在中東的「綜合存在」顯然不如美國，然而商業是各國社會穩定的根本所在，那些國家要打仗不會首先找中國，但是當它們厭倦了戰爭，想和平穩定美國又態度複雜的時候，它們就會越來越把目光投向中國。

中國與沙特、伊朗都是首先被商業利益捆綁在一起的好朋友，世界上與這兩個國家關係都如此堅實的大國只有中國這一個。這就是中國厚積薄發促成中東什葉派和遜尼派兩大宿敵達成和平協定的水到渠成過程。

胡錫進稱，舉望世界，在最緊張的地緣政治前線，中國都與衝突雙方保持著友好關係。中國與俄羅斯、烏克蘭都是戰略夥伴，在朝鮮半島，中國與朝（北韓）韓（南韓）兩國也都是友好的。美國在上述地區都是拉一個打另一個，和在沙特、伊朗之間一樣。這是國際政治的兩條路線。

美國的路線在削弱敵人的同時也會削弱自己，或者把自己搞得畸形。中國的路線就是健健康康發展自己，見誰都談合作，並且用我們的和平合作思想影響世界。包括美國都是中國的重要商業夥伴，中國還是美國幾乎所有亞太盟友的第一大貿易夥伴。

中國外交部發言人11日強調，中國在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂「真空」或搞排他小圈子。中國支持中東國家通過對話協商化解分歧，共同促進地區長治久安。