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胡潤報告：中國家庭4.9億戶 最有錢家庭4.9萬戶

中央社台北10日電

中國家庭數量超過4.9億戶，今天出爐的財富報告指出，中國位於金字塔頂端的「國際超高淨值家庭」只有4.9萬戶，占總戶數萬分之一，他們至少擁有3000萬美元可投資資產。

根據「中國統計年鑒2021」，中國2020年家庭數量為4億9415.7萬戶。

中國胡潤研究院10日發布2022年度胡潤財富報告。

報告指出，截至2022年1月1日，除港澳台之外，中國擁有人民幣600萬元（約87萬美元）資產的「富裕家庭」已經達到416萬戶，比上一年增加9萬戶，增長率為2.2%；其中擁有600萬元可投資資產的「富裕家庭」達到150萬戶。

擁有1000萬元資產的「高淨值家庭」達到171萬戶，比上一年增加5萬戶，增加2.6%；其中擁有1000萬元可投資資產的「高淨值家庭」達到90.7萬戶。

擁有1億元資產的「超高淨值家庭」達到11.6萬戶，比上一年增加4000戶，增加3.6%，其中擁有1億元可投資資產的「超高淨值家庭」達到6.9萬戶。

而金字塔最頂端擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」達到7.7萬戶，比上一年增加3200戶，增加4.3%；其中擁有3000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」達到4.9萬戶，等於中國每萬戶當中僅有1戶。

中國貧富差距迄今仍比已開發國家嚴重。

據中國國家統計局數據，中國的吉尼係數（Gini coefficient）在2008年達到峰值的0.49，2021年仍有0.47；而2021年已開發國家的吉尼係數平均為0.314。

官方資料顯示，2021年，中國月收入5000元以上須繳個人所得稅的僅6512萬人，占總人口的4.6%。

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