美中科學家聯合研究發現：蜜蜂需要從小學跳舞

(新華社)

中國科學院西雙版納熱帶植物園 研究員譚墾團隊與聖地牙哥加州大學 教授James Nieh合作開展的研究發現，蜜蜂需要從小跟隨成蜂學習蜂舞，才能精準傳遞信息；成蜂的教學對幼蜂影響巨大。該成果以封面文章的形式10日刊登在國際期刊《科學》上。

蜜蜂被視為「勤勞、合作」的象徵，它是自然界中社會化程度很高的物種。在蜂群中，各工種分工明確：蜂王負責產卵；雄蜂負責和蜂王交配；工蜂則負責偵察、採集和守衞。

為了實現最佳任務分配，蜜蜂需要準確的語言交流，而它們的語言就是舞蹈。其中，蜂巢內的蜜蜂通過接收同伴跳「8」字舞的信息，最終找到食物位置。「8」字舞的持續時間、角度、搖擺次數分別對應食物的距離、方向和質量。

「有趣的是，有時採集蜂從未離過巢，卻能讀懂同伴的舞蹈，從而成功找到食物，可見舞蹈傳遞出巨大的信息量。」論文通訊作者、中國科學院西雙版納熱帶植物園研究員譚墾說。

實驗時，研究人員首先訓練幼蜂群和自然蜂群準備出巢的採集蜂，在其訪問距蜂巢150米遠的飼喂器時，對它們逐一標記。當他們回巢跳舞時用攝像機記錄，對舞蹈的持續時間、角度、搖擺次數等多個指標進行數據採集、分析。

通過比較幼蜂群和自然蜂群同日齡蜜蜂的各項舞蹈指標發現，幼蜂群表演的舞蹈存在明顯缺陷和誤差。蜜蜂舞蹈是一種與生俱來的行為，其舞蹈擺動角度（指示方向）的誤差會隨採集經驗的積累有所降低，但擺動時間（指示距離）的誤差卻始終不會改善。也就是說，社會學習對蜜蜂「舞蹈語言」的傳承有重要作用，幼教缺失會導致蜜蜂舞蹈發展出新的「方言」，並將終身保持。

研究還首次發現，社會學習塑造了蜜蜂的舞蹈語言，跟隨成蜂學習能提高幼蜂舞蹈行為的準確性。研究同時證實，腦容量很小的無脊椎動物也具備「言傳身教」的能力，相互交流和學習是蜜蜂社會取得成功的基石。該研究對探索人類和動物語言的起源和演化具有重要科學啟示。