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美中科學家聯合研究發現：蜜蜂需要從小學跳舞

中新社╱10日電
(新華社)
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中國科學院西雙版納熱帶植物園研究員譚墾團隊與聖地牙哥加州大學教授James Nieh合作開展的研究發現，蜜蜂需要從小跟隨成蜂學習蜂舞，才能精準傳遞信息；成蜂的教學對幼蜂影響巨大。該成果以封面文章的形式10日刊登在國際期刊《科學》上。

蜜蜂被視為「勤勞、合作」的象徵，它是自然界中社會化程度很高的物種。在蜂群中，各工種分工明確：蜂王負責產卵；雄蜂負責和蜂王交配；工蜂則負責偵察、採集和守衞。

為了實現最佳任務分配，蜜蜂需要準確的語言交流，而它們的語言就是舞蹈。其中，蜂巢內的蜜蜂通過接收同伴跳「8」字舞的信息，最終找到食物位置。「8」字舞的持續時間、角度、搖擺次數分別對應食物的距離、方向和質量。

「有趣的是，有時採集蜂從未離過巢，卻能讀懂同伴的舞蹈，從而成功找到食物，可見舞蹈傳遞出巨大的信息量。」論文通訊作者、中國科學院西雙版納熱帶植物園研究員譚墾說。

實驗時，研究人員首先訓練幼蜂群和自然蜂群準備出巢的採集蜂，在其訪問距蜂巢150米遠的飼喂器時，對它們逐一標記。當他們回巢跳舞時用攝像機記錄，對舞蹈的持續時間、角度、搖擺次數等多個指標進行數據採集、分析。 

通過比較幼蜂群和自然蜂群同日齡蜜蜂的各項舞蹈指標發現，幼蜂群表演的舞蹈存在明顯缺陷和誤差。蜜蜂舞蹈是一種與生俱來的行為，其舞蹈擺動角度（指示方向）的誤差會隨採集經驗的積累有所降低，但擺動時間（指示距離）的誤差卻始終不會改善。也就是說，社會學習對蜜蜂「舞蹈語言」的傳承有重要作用，幼教缺失會導致蜜蜂舞蹈發展出新的「方言」，並將終身保持。

研究還首次發現，社會學習塑造了蜜蜂的舞蹈語言，跟隨成蜂學習能提高幼蜂舞蹈行為的準確性。研究同時證實，腦容量很小的無脊椎動物也具備「言傳身教」的能力，相互交流和學習是蜜蜂社會取得成功的基石。該研究對探索人類和動物語言的起源和演化具有重要科學啟示。

植物園 加州大學 聖地牙哥

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