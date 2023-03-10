李強料任國務院總理 滬台商：經濟藍圖已定 看其執行力

政治局常委李強將接替李克強出任中國國務院總理，較少行政歷練的李強破格出線，被視為習近平在中共20大的重要班底。（路透）

中國第14屆全國人大一次會議將於11日第四次全體會議上決定中國國務院 總理人選，如按照中央政治局常委的排序，前上海市委書記李強 擔任國務院總理無懸念。但因為李強並未有中央部會首長任職經驗，因此是否能勝任該職位備受質疑。不過，對長期在長三角活動的台商對李強相較不陌生，以對李強在上海治理印象來看，加上中國官方整體經濟藍圖已定，擔任該職務或不成問題，但能否做出成績則待觀察。

上海台協副會長蔡世明說，上海台商除大企業有機會接觸李強，一般台商很難接觸到。而台商比較有機會接觸到就兩層級：一是在中國黨政體系下，台商被視為市委統戰部之下，一些活動會代表市委市政府參加；另一則是分管台辦的副市長。

蔡世明指出，中國政治體制不是一個人的首長領導制，而是集體領導制。比如李強是政治局常委，而被分管到國務院總理，目前中國整體國家經濟政策已訂下大方向，藍圖都已做好，交由他執行、推動，並不代表他一人就能決定國家各方面政策，是由政治局常委統一決策後，再部署下去。在現有規畫既定道路上，目標清楚運行，誰掌國務院總理都是這個方向，但能不能做出成績要看他之後表現。

如果從李強在上海治理的風格來看，一位在上海待超過20年的台商對記者說，雖然他跟李強接觸不多，但近期有位朋友曾跟他說，「過去三年沒來上海，這次來上海，上海變化很大」。他認為上海氛圍在進步，他自身在上海多年也有類似感受。每年都看到變化，也看到政府職能部門願意做事態度。

蔡世明說，這幾年上海一直屬於長三角龍頭，其重要性在全國靠前，現在中國官方正主推「長三角一體化」，以上海作為龍頭，並結合江蘇、浙江，而李強此前在江蘇、浙江都當過一把手。而長三角就是具典型性的區域性城市，如果大家對長三角有信心，那對中國國務院總理可以同樣期待。

公開資料顯示，李強1959年生，浙江省瑞安人，自1983年加入共產黨 以來，直至2016年都在浙江省服務，2011年至2016年擔任浙江省長；2016年至2017年間擔任江蘇省委書記；2017年至2022年擔任上海市委書記。