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中國政協人事傳爆冷 國台辦主任宋濤或只擔任政協常委

記者黃雅慧／即時報導
中國政協人事傳爆冷，國台辦主任宋濤可能只擔任政協常委。(中新社資料照片)
中國政協人事傳爆冷，國台辦主任宋濤可能只擔任政協常委。(中新社資料照片)

中國新一屆政協領導層將於北京時間10日下午產生，外界認為中國國台辦主任宋濤將循「夏寶龍模式」，晉升全國政協副主席，不過據香港媒體報導，有傳聞指出宋濤不在政協副主席候選人名單，可能只擔任全國政協常委。

原中共中央對外聯絡部部長、67歲的宋濤在去年底接替65歲的劉結一，擔任國台辦主任，且新一屆全國政協名單中，宋濤也在列。

如果上述傳聞為真，國台辦主任宋濤既非中央委員，也非候補委員，而且年齡偏大。在當前用人打破過往慣例，不從年齡來論官位，外界認為上述安排也不無可能。

宋濤執掌國台辦後動作頻頻，除一掃過往兩岸冷互動狀態，頻頻接見來自台灣的訪問團，包括宗教界、農業界人士等，同時開始處理對台食品解禁，恢復台灣農漁產品進口中國大陸等問題，建議恢復兩岸航點，也釋出訊息歡迎綠營人士在九二共識前提下，到大陸走走看看。

公開資料顯示，宋濤於1955年4月出生，畢業於福建師範大學，長期在福建工作，曾任羅源縣委副書記、福建省國際信託投資公司副總裁；2001年進入外交部，曾任國外工作局局長、駐菲律賓大使、外交部紀委書記、外交部副部長、中央外事辦常務副主任等職；2015年執掌中聯部，從事政黨外交。

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