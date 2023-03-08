美情報總監：習近平第3任續推統一台灣 穩定對美關係

中國國家主席習近平。（新華社）

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）8日對國會議員表示，中國國家主席習近平 的第三任期，會持續推動統一台灣，並更強硬對抗美國對台灣的支持；此外，北京 認為穩定對美關係，最為符合中方利益。

國家情報總監辦公室（ODNI）8日公布年度威脅評估報告，海恩斯等情報首長赴聯邦參議院情報特別委員會作證。

海恩斯表示，中華人民共和國從經濟、科技、政治和軍事等方面持續挑戰美國，依然是美國的第一要務。

海恩斯表示，隨著習近平展開第三任期，他所領導的中國共產黨會持續推動統一台灣，破壞美國影響力，離間美國與盟友，並推動某些有助於其威權體系的國際規範。

針對緊張的美中關係，海恩斯在聽證會表示，北京依然相信，避免與美國關係惡化，並維持對美關係的穩定，最為符合中方利益；此外，維持對美關係穩定，有助緩解中國大陸和其他國家的關係倒退。

海恩斯表示，習近平面臨國內外諸多挑戰，需要一段冷靜期，讓中方有機會緩過來；中國大陸的快速經濟成長期已終結，結構性的問題開始浮現，例如人口老化、經濟不公、過度依賴投資和抑制消費等問題。

報告提到，中方面臨的挑戰還包含，台灣和其他國家對於北京高壓手段的抵制情緒不斷升高。

情報部門評估，北京今年將持續對台灣施壓，且提供統一誘因；對美台往來做出反應，更強硬地反對美國對台灣的支持；此外，中方將增加去年以來的行動次數，例如跨越台海中線，以及發射飛彈穿越台灣。

委員會副主席、共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）詢問，中方是否可能利用TikTok形塑入侵台灣正當性，且主張美國不應介入兩岸衝突的輿論，聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）肯定答覆，並說，對美國來說公私分明的鐵律，在中共眼中並不存在。

此外，報告提到，當美國中央政府部門已形成警戒心態，中方轉向耕耘美國地方政府和議員，希望透過他們的力量來改變美國現在的對中政策。

根據報告，構成美國威脅的包含中國大陸、俄羅斯 、伊朗、北韓和氣候變遷等。

情報部門研判，俄烏戰爭已成雙方都沒有決定性優勢的消耗戰，無法取得領土優勢的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）可能會決定繼續打下去，拖上數年。

報告也提到，相信俄羅斯不願直接與美國和北約發生軍事衝突，但戰爭衝突可能擴大，局勢升級的風險依然很高。