中國官方狂購黃金避險 但傳恐摻「雜質」

黃金條塊示意圖。圖／本報資料照片

在全球高通膨環境下，黃金成為受關注的避險資產，中國官方也連續多月增持黃金。不過，近期澳洲 廣播公司報導指出，該國著名的珀斯鑄幣廠（Perth Mint）涉嫌將上百噸不符合上海黃金交易所要求的金條賣到中國。對此，澳洲珀斯鑄幣廠8日發布聲明稱，出售給中國客戶的金條的黃金純度和價值沒有任何問題；上金所則指出該報導背離真相。

澳洲廣播公司報導表示，珀斯鑄幣廠從2018年開始，為了節省成本，對其出產的黃金製品「摻入雜質」，這些雜質包含銀與銅 ，雖然該廠出品的黃金仍高於廣泛的行業標準，但內部報告估計有多達100噸黃金送往上海黃金交易所，這批黃金可能不符合該交易所嚴格的銀含量純度標準。而珀斯鑄幣廠在事情敗露後試圖加以掩蓋。目前，珀斯鑄幣廠面臨著可能要召回90億澳元金條的後果。

對於該報導，珀斯鑄幣廠8日回應，該廠產銷的1公斤金條都至少含有99.99%的黃金，符合規格，且最多含有0.01%的非黃金材料，包括銀和銅。這些純度規格符合行業標準，並與國際市場權威機構倫敦金銀市場協會制定的標準一致。

珀斯鑄幣廠提及，該廠曾在2021年9月被告知，部分1公斤的金條不符合上海黃金交易所的非黃金規範（上交所規格要求非黃金成分：即金條的0.01%，含有不超過50ppm的銀）。該廠立即啓動對其精煉做法的審查，並實施新工藝，以確保1公斤金條的平均最低黃金純度為99.996%，而行業標準約為99.992%。新做法後於2021年12月生效，實現1公斤金條中非黃金成分最高為0.004%，符合上海黃金交易所的非黃金規範標準。

此外，上海黃金交易8日也發布聲明稱，某些媒體報導稱「澳洲珀斯鑄幣廠向上海黃金交易所出售『摻雜』金條」的內容背離真相，已經構成對上海黃金交易所的名譽侵權。該所保留法律追訴權。

據中國外匯管理局7日公布統計數據顯示，今年2月中國增持80萬盎司黃金至6952萬盎司，為連續第4個月增持黃金。浙商證券宏觀經濟團隊認為，黃金兼具金融和商品的多重屬性，有助於調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性。而當前黃金在未來全球央行 轉向寬鬆、實際利率 回落下有望受到提振。