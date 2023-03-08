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廣東河源一個月內兩地震 官方：進入相對活躍時段

記者陳政錄／即時報導
廣東河源市東源縣發生4.5級地震，震源深度10公里。（取材自微博）
廣東河源市東源縣發生4.5級地震，震源深度10公里。（取材自微博）

中國廣東河源市東源縣8日發生4.5級地震，隨後又發生3.4級餘震。不到一個月之前，河源市源城區也發生了4.3級地震，兩次地震間隔不久，廣東地震台副台長王力偉指出，兩次地震均發生在新豐江水庫，屬庫區正常地震活動，且近幾日發生5級以上地震的可能性不大，但他也坦言，廣東目前進入地震活動相對比較活躍的一個時段。

3月8日5時15分，廣東河源市東源縣發生4.5級地震，震源深度10公里，震中位於北緯23.84度，東經114.52度的新豐江水庫，除了震央外，廣州、佛山、深圳等地也有強烈震感，中國社交平台微博上有東莞網友凌晨驚醒，收到預警訊息，其他城市網友紛紛分享家具、擺飾搖晃情況，廣州鐵路局也公告部分列車上午暫停運行。

陸媒澎湃新聞報導，廣東地震台副台長王力偉今日就地震情況進行說明，他表示，兩次地震均發生在新豐江水庫，屬庫區正常地震活動同時，近期來看，河源地區地震活動有所增強，但從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。

對於地震原因，王力偉說，河源處在河源—邵武斷裂、石角—新港—白田斷裂等斷裂帶上，加上新豐江水庫滲透作用，有發生地震的構造條件，所以當地地震相對較多。「近期來看，河源地區地震活動有所增強。」

廣東省地震局官網指出，經綜合分析，認為河源市東源縣近幾日發生5.0級以上地震的可能性不大。王力偉也說，廣東地區建築物抗震設防要求，是能達到6度到8度，因此，理論上5級左右的地震致災風險是很低的。

但他也坦言，廣東的地震活動大概可分為兩個大周期，按照300多年一個周期來算，初步判定，廣東目前屬於第二個大周期的第V地震活躍幕，進入地震活動相對比較活躍的一個時段。不過，從廣東乃至華南地區來看，目前的地震活動都處在正常範圍之內。

目前，廣東省地震局指出，震中當地未接到人員傷亡和財產損失情況報告。

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