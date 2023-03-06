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中兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到

秦剛：世界越是動盪不安 中俄關係越應穩步向前

特派記者賴錦、黃雅慧／北京即時報導
中國外長秦剛。（取材自中國網）
中國外長秦剛。（取材自中國網）

中國外長秦剛，3月7日在兩會記者會中指出，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。他強調，「世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。」

針對俄國塔斯社記者提問：中俄關係是世界關注焦點，如何看待兩國關係發展走向？俄中關係能否為國與國關係提供新的範式？中國國家主席是否將於兩會後訪問俄羅斯？未來俄中雙邊貿易中是否有可能放棄使用美元或歐元？

秦剛表示，「你提到大國關係範式，這是觀察中俄關係一個很好的視角」。大國交往，是搞封閉排他的集團政治，還是坦坦蕩蕩的君子之交？中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。

秦剛暗批美國，「有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影」。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。

他並暗示習近平將訪問俄羅斯。他說，元首交往是中俄關係的指南針和定盤星。「我們相信，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水平上不斷前行」。至於提到中俄貿易中用什麼貨幣？答案很簡單，什麼貨幣好用、安全又信得過，就用什麼貨幣。國際貨幣不應成為單邊制裁的殺手鐧，更不應成為霸凌脅迫的代名詞。

貨幣 秦剛 兩會

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