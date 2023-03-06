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棄外國護照才能參選人大代表？香港菁英被迫二選一

中央社北京6日綜合外電報導
BNO護照。（Getty Images）
BNO護照。（Getty Images）

英國媒體報導，中國舉行全國人民代表大會年度會議之際，北京當局試圖消除外國影響力，並加強對香港的控制，還逼迫香港政治菁英放棄西方護照，否則他們將無法獲選為人大代表。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據一名新任中國人大代表、一名前任代表及一名知悉遴選過程的人士，中國官方已告訴有意擔任人大代表的香港政治人物及商業大亨，須放棄英國等國家的護照或旅行文件。

中國上週末起展開年度人大會議，每屆人大代表任期為5年。去年12月，北京當局選出了36名港區人大代表，為2019年香港民主抗爭以來首批獲選的港區代表。中國當局將當年民主抗爭歸咎於「外國勢力」。

香港為前英國殖民地，儘管香港公民擁有中國護照，但許多居民也具有獲得英國海外國民（British National Overseas, BNO）旅遊文件的資格，此乃取得英國公民身分的途徑。許多港人也擁有加拿大、澳洲或美國護照。

上述人士指稱，至少有一名尋求連任的人大代表遭到拒絕的原因就是持有BNO。另一名前人大代表指出，儘管北京當局先前聲稱，BNO持有者具有成為人大代表的資格，但如今所傳「訊息是你要麼放棄它，否則就別參選」。

金融時報指出，北京當局先前施行了「愛國者治港」政策，這是一項針對香港領袖角色的密集審查計畫，因為中國試圖使與西方有密切關係的當地政治人物無法取得重要職位。

一名北京當局選出的港區人大代表告訴金融時報，北京當局的顧慮是「可以理解的」，因為他們要參選國內最重要機構之一的代表。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，擁有外國護照或旅行文件，可能構成安全威脅。

劉兆佳提及：「中國正面臨來自美國及西方的日益嚴重國安威脅。而當英國一直提供BNO，作為取得居民及公民資格的途徑…這會產生忠誠問題。」

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