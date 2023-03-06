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過緊日子...中國飯店將會議後沒喝完瓶裝水丟棄 官方開罰

記者陳政錄／即時報導
南京執法機構，展開著眼一瓶水的反浪費檢查。(取自中國市場監管新聞網)
南京執法機構，展開著眼一瓶水的反浪費檢查。(取自中國市場監管新聞網)

面對疫情、國際情勢等對經濟的衝擊，中國昨日發表政府工作報告再次重申，五年來，中國各級政府堅持過「緊日子」的論述。值得注意的是，近日江蘇南京的執法機構，在對企業展開「反食品浪費」執法檢查與行政指導時，對一家飯店進行處罰，理由是清潔人員丟棄43瓶開封後未飲用完的瓶裝水，此舉引發輿論關注，有人認為矯枉過正，但也有人認為是殺雞儆猴。

據中媒《星視頻》的報導，近日，江蘇南京的執法人員，對一家承辦會議較多的飯店檢查時發現，在某場會議結束後，會議室留下48瓶飲用水，其中有43瓶開封後未喝完，被清潔員直接丟棄，同時，飯店也未在大堂吧、用餐區按規定張貼反食品浪費標誌，違反了《反食品浪費法》。

因此，中國執法人員責令酒店立即改正，當場下達了行政處罰決定書，給予警告。目前，酒店已經做出整改。

另據中國市場監管新聞網，這次檢查，是江蘇省南京市食品藥品監督稽查支隊、南京市餐飲服務食品安全監督所，於近期選在中國的反食品浪費法施行兩周年之際舉行，主題就包括著眼「一瓶水」的問題。

中媒報導還稱，一瓶水雖小，折射的卻是民生大問題，反食品浪費法執行是第一步，如何落地深根，還需要全社會推動落實。

但這樣的執法標準也引發網友討論，有中國網友表示，「開封未喝完，你讓酒店（飯店）怎麼處理？」、「不然給下一家喝嗎？」，認為一般會議舉辦時，場地本就會提供小罐瓶裝水，喝不喝完、帶不帶走取決於個人，飯店立場也很為難，開罰是否有點「矯枉過正」，但也有人表示，「杜絕浪費很好」，認為避免浪費就要從細節做起。

南京執法機構在檢查時，鎖定常舉辦會議，可能因此造成瓶裝水浪費的飯店。(取自中國市...
南京執法機構在檢查時，鎖定常舉辦會議，可能因此造成瓶裝水浪費的飯店。(取自中國市場監管新聞網)

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