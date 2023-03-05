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中國發改委：今年GDP目標5% 符合經濟發展規律

記者陳言喬／即時報導
中國預期今年經濟增長5%。圖為廣州市番禺區的廣汽埃安新能源汽車總裝工廠，工人在安裝車門密封膠條。（新華社）
中國預期今年經濟增長5%。圖為廣州市番禺區的廣汽埃安新能源汽車總裝工廠，工人在安裝車門密封膠條。（新華社）

中國設定今年經濟增長5%左右，中國國務院發改委官員今天表示，此預期目標符合經濟發展規律，有利於加快構建新發展格局，推動高品質發展。

中國國務院新聞辦公室今天上午舉行記者會，國家發展改革委副主任趙辰昕、李春臨、楊蔭凱等人出席，介紹「推動高品質發展，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步」，並就有關問題答覆。

澎湃新聞報導，趙辰昕就經濟增長設定5%的目標表示，可以從三個方面來看。首先，中國仍是發展中國家，發展是第一要務，需要在提高發展品質效益基礎上長期保持合理經濟增長。

其次，5%左右的預期目標符合經濟運行走勢，符合經濟發展規律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展品質和效益，加快構建新發展格局，推動高品質發展。

第三，各地區發展信心和勁頭很足，各地人代會都確定了今年本地區經濟增長預期目標，經統計和分析，31個省區市中有27個省份預期目標高於中國全國，其中有23個省份為5.5%或以上，各地的發展信心、採取的務實舉措，為全國目標實現創造了條件、打下基礎。

下一步會採取哪些措施，具體來講，有五個方面的重點工作。一是加大宏觀政策調控力度，保持政策的連續性協調性、增強有效性針對性，加強各項政策的統籌銜接和協調配合。

二是把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，進一步釋放居民消費潛力。

三是構建高水準社會主義市場經濟體制，推進高水準對外開放，激發發展動力活力。

四是統籌發展和安全，穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險，切實加強糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈等領域安全能力建設。

五是落實落細就業優先政策，強化基本公共服務，持續保障和改善民生。

國務院 就業 供應鏈

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