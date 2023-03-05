招募中國年輕人參軍 遼寧艦90後女少校亮相人大

當兵前的朱悦萌。（取材自澎湃新聞）

中國十四屆全國人大5日首場「代表通道」，安排全國人大代表、海軍遼寧艦 某中隊「90後」少校政治教導員朱悅萌接受採訪，這名已在艦上任職8年的女軍官講述中國航母多個首次，她還不忘替海軍宣傳，鼓勵年輕人加入海軍。

綜合新華社、央視新聞微信 報導，朱悅萌先後在遼寧艦的作戰、機電、航空等多個部門任職。她在「代表通道」接受採訪時表示，殲-15艦載機首次夜間著艦的那一夜尤為驚心動魄，「大家都焦急地注視著、等待著，直到艦尾點點亮光刺破漆黑的夜，發動機轟鳴聲由遠及近，隨著一聲巨響，戰機穩穩降落，現場從一片沉寂瞬間歡呼」！

她還曾在艦上用英語喊話外軍艦機：「你們正在接近我方任務編隊，為了避免誤解誤判，請與我們保持安全距離」。

朱悅萌說，「航母編隊能力強大之後，我們更有底氣去表達我們的能力，大家喊話的語氣、底氣都更足了，因為我們有力量，也不懼怕誰。」

她還喊話：「歡迎更多的年輕朋友投身航母事業，和我一起駛向更遠的海、更深的藍，我們一起闊步星辰大海、逐夢萬里海天」。

解放軍 海軍目前已有三艘航母，近年大力招募海軍學員。今年2月下旬，海軍全面啟動2023年度招飛選拔工作，首次在地方大學生和大學生士兵中選拔艦載機飛行學員，並將首次選拔女艦載機飛行學員。