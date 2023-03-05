「絕望的文盲」又上熱搜 中戲院長：演員拚到最後是文化素養

王一博為電影「無名」宣傳時內容空洞，遭中國官媒暗罵他是「絕望的文盲」。（取自王一博微博）

「絕望的文盲」又上熱搜，這次不是頂流明星被批，而是全國政協委員、中央戲劇學院院長郝戎的一番話。郝戎說，演員拚的應是文化素養，「絕望的文盲」說明觀眾對演員的要求會越來越高；美麗的容顏總會老去，深入人心的藝術形象，才是演員永保青春的正道。不少網民對郝戎的說法表示支持，但也有人反諷「德才兼備才最重要，請貴校先管好特權咖再說」。

全國兩會 在北京 召開，人民日報報導，全國政協委員、中央戲劇學院院長郝戎在接受媒體採訪時表示，演員的文化修養是非常嚴肅的問題。他始終認為，一個演員拚到最後，拚的是文化，他能走多遠，靠的也是文化，人物形象創造是一門非常嚴謹的科學和學科，需要有扎實的文化素養作為支撐。現在網路上出現「絕望的文盲」說辭，恰恰印證了他所說的這段話。

郝戎表示，隨著社會的發展，觀眾對演員的標準會越來越高，一個人民藝術家絕對不僅僅是依靠其外部形象的俊美，因為再美麗的容顏也會老去，但是不管老還是年輕，其塑造出來的藝術形象，永遠是那麼深入人心，這才是演員永葆青春的正道。

郝戎上述談話不久後進入微博熱搜，標籤是「絕望的文盲」。相關報導指出，這一詞近日來自中國頂流男演員王一博日前宣傳新電影 「無名」受訪，被問到作品與角色的心得時卻以「不知道」來回答，被官媒央視發長文「絕望的文盲，能演好戲嗎？」暗諷王一博是文盲。

有評論指出，此次「絕望的文盲」上了熱搜也引發一些藝術院線的回應，稱今後錄取藝考生，要專業的人才，還得對文化素質提出高要求，這說明未來演員的門檻不是那麼輕而易舉進得去。