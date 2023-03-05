我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克里斯洛克被甩巴掌：威爾史密斯因老婆外遇遷怒我

數位支付被迫打賞…App讓「小費文化」失控

「絕望的文盲」又上熱搜 中戲院長：演員拚到最後是文化素養

中國新聞組／北京6日電
王一博為電影「無名」宣傳時內容空洞，遭中國官媒暗罵他是「絕望的文盲」。（取自王一博微博）
王一博為電影「無名」宣傳時內容空洞，遭中國官媒暗罵他是「絕望的文盲」。（取自王一博微博）

「絕望的文盲」又上熱搜，這次不是頂流明星被批，而是全國政協委員、中央戲劇學院院長郝戎的一番話。郝戎說，演員拚的應是文化素養，「絕望的文盲」說明觀眾對演員的要求會越來越高；美麗的容顏總會老去，深入人心的藝術形象，才是演員永保青春的正道。不少網民對郝戎的說法表示支持，但也有人反諷「德才兼備才最重要，請貴校先管好特權咖再說」。

全國兩會北京召開，人民日報報導，全國政協委員、中央戲劇學院院長郝戎在接受媒體採訪時表示，演員的文化修養是非常嚴肅的問題。他始終認為，一個演員拚到最後，拚的是文化，他能走多遠，靠的也是文化，人物形象創造是一門非常嚴謹的科學和學科，需要有扎實的文化素養作為支撐。現在網路上出現「絕望的文盲」說辭，恰恰印證了他所說的這段話。

郝戎表示，隨著社會的發展，觀眾對演員的標準會越來越高，一個人民藝術家絕對不僅僅是依靠其外部形象的俊美，因為再美麗的容顏也會老去，但是不管老還是年輕，其塑造出來的藝術形象，永遠是那麼深入人心，這才是演員永葆青春的正道。

郝戎上述談話不久後進入微博熱搜，標籤是「絕望的文盲」。相關報導指出，這一詞近日來自中國頂流男演員王一博日前宣傳新電影「無名」受訪，被問到作品與角色的心得時卻以「不知道」來回答，被官媒央視發長文「絕望的文盲，能演好戲嗎？」暗諷王一博是文盲。

有評論指出，此次「絕望的文盲」上了熱搜也引發一些藝術院線的回應，稱今後錄取藝考生，要專業的人才，還得對文化素質提出高要求，這說明未來演員的門檻不是那麼輕而易舉進得去。

網民則大都認同郝戎的說法，但也嘲諷「德才兼備才是最重要的，先管好貴校特權咖再說」，「那是因為藝術院校表演專業的分數線太低了」，「觀眾對演員的標準越來越高？我們被迫降低了好嗎。一些演員連基本功都做不到」。

中央戲劇學院院長郝戎說，演員拚的應是文化素養，「絕望的文盲」說明觀眾對演員的要求...
中央戲劇學院院長郝戎說，演員拚的應是文化素養，「絕望的文盲」說明觀眾對演員的要求會越來越高。（視頻截圖）

全國兩會 北京 電影

上一則

習近平：要有糧食安全意識 吃不上菜那就是政治

下一則

招募中國年輕人參軍 遼寧艦90後女少校亮相人大

延伸閱讀

新人換舊人 47富豪退出中國兩會 網路巨頭走下政治舞台

新人換舊人 47富豪退出中國兩會 網路巨頭走下政治舞台
非裔男遭警打死 加州沙漠藝術展展作品籲改革

非裔男遭警打死 加州沙漠藝術展展作品籲改革
刻畫兩段情…孟克「在海灘起舞」拍賣 估值2500萬

刻畫兩段情…孟克「在海灘起舞」拍賣 估值2500萬
台灣陳士惠 獲頒美國藝術文學院音樂獎

台灣陳士惠 獲頒美國藝術文學院音樂獎

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

2023-02-26 12:02

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時
全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠
蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍

蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了