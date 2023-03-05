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中國將建逾1萬座5G工廠 並加快6G研發

記者陳言喬／即時報導
中國將在十四五期間建造一萬個以上的5G工廠。圖為天津港碼頭運用5G全網互聯，測試智能水平運輸機器人。（新華社）
中國將在十四五期間建造一萬個以上的5G工廠。圖為天津港碼頭運用5G全網互聯，測試智能水平運輸機器人。（新華社）

中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議5日在人民大會堂開幕結束後舉行首場部長通道採訪活動，工業和資訊化部部長金壯龍表示，中國已進入5G時代，十四五期間要建1萬個以上5G工廠，並加快6G的研發。

澎湃新聞報導，金壯龍表示，中國已建成規模最大、技術最先進的5G網路，中國的5G已經名列世界前列。下一步，中國的重點是保持5G良好的發展勢頭。具體的舉措是三個字：建、用、研。

第一，建。建是多建基站（基地台），今年還要新建開通5G基站60萬個，今後將達到超過290萬個基站。建了基站以後，重點在哪幾個方面要進行改善呢？在城市地區，現在很多城市都已經有了5G，要覆蓋得更好。在農村地方，現在已經實現了縣縣通5G，下一步要繼續延伸，這樣就覆蓋得更廣。在工業園區，要覆蓋得更深。

第二，用。擴大5G的應用，要實施「5G+」行動計畫。要在製造業方面下更大的功夫，計畫在十四五期間要建1萬個以上5G工廠。

第三，研。工業部正在總結推廣5G經驗，支持產業界組建6G推進組。這個工作組已經在開展工作，主要發揮超大規模市場優勢和體系完備的優勢，將產、學、研、用集中發力，加強國際合作，加快6G的研發。

5G

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