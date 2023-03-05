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習近平：加大科技創新 突破關鍵核心技術難題

特派記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平參加第14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。（央視截圖）
中共總書記習近平參加第14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。（央視截圖）

中共總書記習近平5日下午赴全國人大江蘇團討論，他表示，江蘇要堅持4個面向，加快實施創新驅動發展戰略，推動產學研深度合作，著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學家領銜進行原創性引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域關鍵環節實現自主可控。

據央視新聞，習近平指出，加快實現高水平科技自立自強是推動高質量發展的必由之路。在激烈的國際競爭中，要開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢，從根本上說還是要依靠科技創新。能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強。

他表示，要強化企業主體地位，推進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，促進科技型中小微企業健康成長，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，著力打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要深化科技體制改革，大力培育創新文化，健全科技評價體系和激勵機制，為創新人才脫穎而出進展才華創造良好環境。

習近平指出，加快構建新發展格局是推動高質量發展的戰略基點，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，加快建設現代化產業體系。要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字經濟。要按照構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平對外開放的要求，深入推進重點領域改革，統籌推進現代化基礎設施體系和高標準市場體系建設，穩步擴大制度型開放。

他強調，要強化科技和改革雙輪驅動，深化農村土地制度改革，鞏固和完善農村基本經營制度，發展新型農村集體經濟，發展新型農業經營主體和社會化服務，發展農村適度規模經營，為農業農村發展增動力添活力。

習近平 中共

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