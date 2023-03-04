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中國兩會速報／李克強：今年GDP設定在5%左右

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京即時報導
中國總理李克強5日在全國人大第14屆一次會議上做政府工作報告。（央視截圖）
中國總理李克強5日在全國人大第14屆一次會議上做政府工作報告。（央視截圖）

中國總理李克強於北京時間5日上午在北京全國人大14屆第一次會議中做政府工作報告時表示，今年中國國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右 , 城鎮調查失業率5.5%左右 ; 居民消費價格漲幅3%左右。

今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右 ; 居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3兆斤以上；單位國內生產總值能耗和主要汙染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

要堅持穩字當頭、穩中求進,保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力，積極的財政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排，完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化。做好基層「三保」工作。

穩健的貨幣政策要精準有力。保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。產業政策要發展和安全並舉，促進傳統產業改造升級，育壯大戰略性新興產業，著力補強產業鏈薄弱環節。科技政策要聚焦自立自強，完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。社會政策要兜牢民生底線，落實落細就業優先政策，把促進青年特別是大學畢業生就業工作擺在更加突出的位置，切實保障好基本民生。

李克強指出，今年是全面貫徹中共的20大精神的開局之年，做好政府工作，要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，以中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共的20大精神，按照中央經濟工作會議部署，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰 略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，持續改善民生，保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

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